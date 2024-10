Calcio, Dalla Prima Categoria all'Under 15: ecco tutte le sfide rinviate per allerta arancione

Vista la nuova comunicazione di allerta emanata per la giornata odierna e per domani sino alle 14.00 sulle zone "A", "B" e "D", viste le disposizioni in merito di cui ai precedenti Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Liguria, si conferma il rinvio d'ufficio delle seguenti gare:

Prima Categoria

Old Boys Rensen/Letimbro 1945 - 26/10 ore 16.30 Arenzano

Sori/Riese - 26/10 ore 17.00 Sori

Under 19 regionale maschile

Celle Varazze FBC/Praese 1945 - 26/10 ore 18.00 Celle Ligure

Ospedaletti Calcio/Arenzano Football Club - 26/10 ore 17.00 Ospedaletti

Serra Riccò 1971/Legino 1910 - 26/10 ore 16.15 Serra Riccò

Ventimigliacalcio/Molassana Boero ASD - 26/10 ore 17.00 Ventimiglia

Golfoparadisoproreccoc.A./Sammargheritese 1903 - 26/10 ore 17.30 Recco

Under 19 provinciali A

Baia Alassio Auxilium - Taggia

Camporosso - Pontelungo

San Filippo Neri Yepp Albenga - Ceriale

Under 19 provinciali B

Pietra Ligure - Millesimo

Albissole - San Francesco Loano

Veloce - Multedo

Under 17 Regionale maschile

Celle Varazze FBC/Campomorone Sant'Olcese - 27/10 ore 10.30 Celle Ligure

Legino 1910/Imperia Calcio - 27/10 ore 10.30 Savona (Legino)

Ospedaletti Calcio/Ceriale Progetto Calcio - 27/10 ore 11.00 Ospedaletti

Sanremese Calcio Srl/Vado 1913 ASD - 27/10 ore 11.00 Sanremo

Under 16 Regionale maschile

Vado 1912 ASD/Legino 1910 - 26/10 ore 16.00 Quiliano

Ceriale Progetto Calcio - Ospedaletti Calcio - 27/10 ore 10.30 Ceriale

Under 15 regionale maschile

Camporosso/Ventimigliacalcio - 26/10 ore 15.00 Camporosso

Ceriale Progetto Calcio/Olimpic 1971 - 26/10 ore 17.00 Ceriale

Sanremese Calcio Srl/Oneglia Calcio - 26/10 ore 15.00 Sanremo

Under 15 regionale femminile

Vado 1913 ASD/Praese 1945 - 27/10 ore 10.30 Quiliano