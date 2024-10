Kombat Team Alassio. Vittoria internazionale per Samuele Iorio, battuto a Mentone John Almeida (FOTO E VIDEO)

Sabato 26 ottobre nella bellissima e prestigiosa location del Palais de l'Europe di Mentone in Francia, l'atleta albenganese Samuele Iorio del Kombat Team di Alassio, guidato dal coach Alessandro De Blasi, ottiene un'altra importante vittoria a livello internazionale. Nel match clou della serata denominata Night Challenge R3, Samuele ha la meglio vincendo per decisione unanime dopo 3 round molto intensi nella specialità della kickboxing – K1 contro John Almeida, atleta pro francese con un background di Muay Thai del Team Ziane di Nizza.

Episodio decisivo nel corso del secondo round quando Iorio dopo una potente combinazione di diretti, ganci e ginocchiate, riesce a mettere al tappeto l'avversario facendolo contare dall'arbitro, il suono della campana poi salva l'atleta transalpino. Afferma l'allenatore del Kombat Team Alessandro De Blasi: “Con questa importante vittoria all'estero Samuele rilancia le proprie quotazioni per riacquistare chance per titoli ed eventi internazionali, dopo questo successo infatti attendiamo a breve la conferma per la disputa di un importante incontro a dicembre che aprirà possibilità molto interessanti, ma per ora non posso ancora dire altro.”

Ad accompagnare Iorio oltre a De Blasi, il secondo coach e preparatore atletico Stefano Gagliolo e il compagno di team e già campione del mondo pro di kickboxing Stefano Fanelli. Niente da fare invece per l'altro portacolori del Kombat Team Mattia Fornaro, che dopo 5 round molto intensi e combattuti nella specialità della kickboxing – full contact, deve arrendersi per un calcio al corpo ben assestato del suo avversario il francese Dorian Herouard. Il Kombat Team non si ferma qui però, sabato prossimo 2 novembre sarà impegnato al Palapellicone di Roma in uno degli eventi più importanti a livello europeo ed internazionale per quanto riguarda le MMA (mixed martial arts): l'imperiese Giacomo Michelis, in forza al team alassino, combatterà infatti nell'evento Cage Warriors 179 contro il finlandese Olli Santalahti. Questo sarà il terzo incontro di Michelis in questa importante promotion inglese dopo le due spettacolari vittorie sempre a Roma del 2023 e a Londra alla O2 Arena questa estate.