Football Americano. Il crocevia dei Pirates è a Roma, alle 15:00 sfida aperta ai Marines

Roma, il crocevia dei pirati.

Così esordisce Eugenio Meini vice presidente dei Pirates 1984, continua aggiungendo che tornare dalla capitale con una “win” aprirebbe altri scenari in vista della conclusione del primo campionato IFL dei liguri.

La parola oggi alle 15.00 al Dabliu Eur Field passerà ai giocatori, veri protagonisti del futuro della neopromossa franchigia albisolese. Bisogna dimostrare ancora di più coraggio e concentrazione.



Purtroppo e non vuole essere una scusante, i tre infortuni capitati ad altrettanti quarteback pirati (Dalla Betta, Burato, Baidal), penalizza enormemente il gioco d’attacco dell’ OC Smyte, il quale si troverà nuovamente costretto a schierare in campo il WR Baca Ugalde, che con coraggio aveva già affrontato Guelfi e Skorpions ricoprendo il ruolo chiave di qualsiasi offense. Ad aiutare Baca Ugalde una “air force” di tutto rispetto con Fusetti e Andrea Fiammenghi sugli scudi.



Il football è per antonomasia lo sport di gruppo e per il gruppo e quindi non possiamo concentrarci solo sulle defezioni a roster dell’ attacco pirata, ma anzi soprattutto in questi momenti é il “Black Wall” Pirates a dover remare ancora più forte per cambiare la rotta di questo campionato IFL. Serve un front seven compatto per contrastare i vari Norwood, Alivernini e Petrone e fino a questo punto della regular season(solo 6 TD rush subiti), la prima linea difensiva ligure ha retto bene e deve continuare su questa serie positiva di statistiche (Bruno 26 tkl e 1 sack, Fleurissant 19.5 tkl, 2 sack 7.5 tfl e Dervishi con 10 tkl, 1 sack e ben 7 tfl).



Occhi puntati quindi sulla secondaria dei Pirates, tra le più fisiche del campionato con 86 tkl confezionati tra i vari Raffaelli, Benedetti e Bologna, ma con 1 solo intercetto, quello di Bruno, il linebacker tutto fare. I 26 TD pass subiti devono essere di sprono alla secondaria ligure, qui i ragazzi del DC De Cunsolo devono fare più attenzione e cercare di regalare qualche turnover decisivo alla offense, ai fini del risultato.

Avversari scomodi e da tenere sotto controllo domani nella “airline” romana sicuramente Thorton, Costa e Cappabianca, i quali in 3 hanno all’attivo più di 600 yds pass e ben 8 TD pass.



La “no fly zone” albisolese è avvertita, sarà una vera battaglia aerea sul gridiron.

Non rimane che godersi oggipomeriggio alle 15.00, live su FIDAF.TV canale YouTube, lo spettacolo di Marines-Pirates, gara che senz’altro dirà molto sul futuro di entrambe le franchigie.