Calcio, Fezzanese. Verdi ultimi nel Girone E, mister Rolla non è più l'allenatore

E' arrivata a conclusione l'esperienza di Cristiano Rolla alla guida della Prima Squadra della Fezzanese.

Il tecnico, dopo il buon lavoro nel settore giovanile e il brillantissimo scorso campionato nel Girone A, è stato infatti sollevato dall'incarico dopo la sconfitta interna dei verdi contro il Flaminia Civitacastellana.

L'approdo nel girone E non è stato dei più semplici come conferma lo score dei levantini, come confermano i soli 4 punti raccolti nell'arco di nove partite.

La notizia sarà ufficializzata dal club nei prossimi minuti, in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore.