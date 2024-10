La maglia del Savona per il piccolo Andy, missione compiuta per le Principesse in Corsia

Il calcio è il sogno di tantissimi bambini e bambine, ma ci sono momenti in cui il sogno del calcio, il desiderio di possedere la maglia della propria squadra, diventa qualcosa di speciale in una fase complicata e la propria infanzia. Qualche giorno fa, grazie alle Principesse in Corsia che ci hanno reso partecipi di un sogno, la nostra maglia ufficiale è stata consegnata ad Andy (nome di fantasia) un piccolo paziente della Casa di accoglienza Cilla Liguria Odv dove sono ospitate famiglie e bambini che sono in cura al Gaslini e devono seguire lunghe terapie.

Ringraziamo ancora le Principesse in Corsia per averci coinvolto in questa bella iniziativa.