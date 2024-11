Calcio, Eccellenza: domenica relativamente tranquilla per il Giudice Sportivo

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 27/10/2024



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARTINO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)



AMMONIZIONE (III INFR)

BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BOTTINO SIMONE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MOLTEDO LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

COLANTONIO LUCA (TAGGIA)



AMMONIZIONE (II INFR)

FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

CHIRONE PIETRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FERRO MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FRANCHI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GNECCHI GIANLUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ORLANDO MICHAEL FABIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

FENATI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.) ù

BASSO ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

TRAVERSO ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

VENTURELLI STEFANO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)

COVA FERRANDO ANDREA (PRAESE 1945)

PANDISCIA DAVIDE (PRAESE 1945)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

VALENTINO MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMPESE VINCENZI JOAO P. (SERRA RICCO 1971)

ERROI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

CARUSO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

LUSIANI ALESSANDRO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



AMMONIZIONE (I INFR)

TRAVERSO DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ANSELMO LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ALESSO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

SCIACCALUGA GUGLIELMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

RAGHER MICHELE ALBERTO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ZANETTI LEONARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PRAGLIA MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MACAGNO MANUELE (SAN FRANCESCO LOANO)

PASCUCCI FRANCESCO (SERRA RICCO 1971)

SANFILIPPO ANDREA (SERRA RICCO 1971)

PELLICANO FRANCESCO (TAGGIA)

GARBARINO MATTEO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

PICCARDO SAMUELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)