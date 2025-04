Giudice Sportivo, Eccellenza. Il Loano perde Balla, Campelli e Gallo, Celle Varazze senza Silvestri

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 6/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 1/ 5/2025

DE LUCIA SILVESTRO (ANGELO BAIARDO)

ALESSI DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIGGI FILIPPO (ANGELO BAIARDO)

FRANCHI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ZANETTI LEONARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

SILVESTRI MARCO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CANOVI CRISTIAN (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MERMINA ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)

CAMPELLI MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)

GALLO ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAGORIO DANIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CALCAGNO FEDERICO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BONCI STEFANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

LUSIANI ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)

IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SCIACCALUGA FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SEVERI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)

CALCAGNO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

TANCREDI ROBERTO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)

GARBARINO MATTEO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

PASTORINO LEONARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ANDRADE FERNANDES MARCIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CAVALLERO FRANCESCO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PADOVAN GABRIEL (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MARZI MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PETITTI ANGELO MARCO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)