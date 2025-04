Giudice Sportivo, Promozione. Millesimo multato, tre giornate per Piana, stoppati anche Brignone e Facello

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 5/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 MILLESIMO CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara rivolgevano minacce alla terna arbitrale ed in particolare ad un AA ed al 50'del 2º tempo lanciavano una lattina di plastica sul tdg, senza colpire nessuno (infrazione rilevata da parte di un AA).

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

LEVRATTO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 1/ 5/2025

BATTISTEL MICHELE (CARCARESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PIANA MATTEO (MILLESIMO CALCIO)

Metteva le mani al collo di un avversario con moderata forza, tanto da richiedere l'intervento dello staff medico. Senza conseguenze lesive.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRIGNONE ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CONDE XHAKA (MILLESIMO CALCIO)

VILLAR RODRIGUEZ RICARDO JOSE (MILLESIMO CALCIO)

VITTORI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

NDIAYE MOHAMET AUROLA (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BERTONI GABRIELE (CARCARESE)

SATA GABRIEL (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MORETTI FABIO (CARCARESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

GUARCO SIMONE (MILLESIMO CALCIO)

GARE DEL 6/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/ 5/2025

RUSSO GIUSEPPE (ARGENTINA ARMA)

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/ 4/2025

FIORILE MARCO (PONTELUNGO 1949)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 1/ 5/2025

OLIVA MICHELE (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

LAMBERTI PAOLO FERNANDO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

A gioco fermo colpiva, in reazione, un avversario con uno schiaffo alla nuca, senza conseguenze lesive.

MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

Al 29' st, a gioco in svolgimento ma a palla lontana e dentro la propria area di rigore, a seguito di una leggera trattenuta per la maglia da parte dell'avversario in marcatura a lui, sferrava volontariamente un pugno al petto del giocatore avversario, senza provocare conseguenze lesive.

COSTA FRANCESCO (PSM RAPALLO)

A gioco fermo colpiva un avversario con uno schiaffo dietro il collo, senza conseguenze lesive.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ROSARIO FERMIN GERISON (FORZA E CORAGGIO)

LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHAVES MONCADA MANUEL RUBEN (LITTLE CLUB JAMES)

GAMBA BARTOLOMEO (NEW BRAGNO CALCIO)

OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

BEVEGNI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)

AGOSTINI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SAMBUCETI PAOLO (CAPERANESE 2015)

KACELLARI RICARD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MORIELLI RICCARDO (NEW BRAGNO CALCIO)

RASO ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DITO FEDERICO (ARGENTINA ARMA)

BORTOLAI LUCA (BUSALLA CALCIO)

NINOTTI LUCA (MAGRA AZZURRI)

PALUMBO LUCA (NEW BRAGNO CALCIO)

BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

AVELLANO DAVIDE (CAPERANESE 2015)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)

BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)

ROMANELLI LUCA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ORLANDO WALTER (ARGENTINA ARMA)

GHIRLANDA FRANCESCO (CALVARESE 1923)

COGOZZO YURI (CAPERANESE 2015)

LUPO ALESSANDRO (CAPERANESE 2015)

PRUDENTE EDOARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BARBETTI FEDERICO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BIANCHI ALBERTO (FORZA E CORAGGIO)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

IADANZA FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

VENTURINI GIANMARCO (CANALETTO SEPOR)

TAKU STIVEN (FINALE)

BORDIN LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)

VILLA FILIPPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ROMANO GABRIELE (NEW BRAGNO CALCIO)

VIO ENRICO (SUPERBA CALCIO 2017)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MINUTO FEDERICO (ALBISSOLE 1909)

POLITO THOMAS (ALBISSOLE 1909)

GIANNOCCARI FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

ROGGERONE DAVIDE (CELLA 1956)

BELVEDERE ANDREA (FINALE)

LUNGHI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

PARENTE PAOLO (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

SARACCO JACOPO (ALBISSOLE 1909)

DADDI PIETRO (ARGENTINA ARMA)

DE MARCO JACOPO (CANALETTO SEPOR)

ORSINI LUCA (PSM RAPALLO)

VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO)

GARBELLINI MASSIMO (SUPERBA CALCIO 2017)