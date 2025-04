Giudice Sportivo, Prima Categoria. Quattro giornate a Colombo, multate Masone e Savona (con diffida) per rissa in tribuna

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 5/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 225,00 SAVONA F.B.C. 1907

DIFFIDA

Per la condotta dei propri sostenitori i quali dal 30' pt, rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose, quindi lanciavano sul tdg una lattina che cadeva a pochi metri dal ddg. Al rientro negli spogliatoi, versavano sul ddg della birra costringendolo a cambiarsi. A fine gara, entravano in contatto con alcuni tifosi avversari colpendosi con sputi, calci e pugni; la rissa si sedava autonomamente senza l'intervento delle forze dell'ordine.

Euro 125,00 MASONE

Per la condotta dei propri sostenitori a fine gara, entravano in contatto con alcuni tifosi avversari colpendosi con sputi, calci e pugni per alcuni minuti; la rissa si sedava autonomamente senza l'intervento delle forze dell'ordine.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 8/ 5/2025

LATINI ATTILIO (COGORNESE)

(sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara).

VILLARICCA FRANCO (SORI)



INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/ 4/2025

PERAZZO GIACOMO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

CASTELLETTI MARCO (CASARZA LIGURE)

BARONE ALESSIO (SAVONA F.B.C. 1907)

A fine gara veniva trattenuto dai suoi giocatori al mentre tentava di entrare in contatto con alcuni avversari.

Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.



AMMONIZIONE (I INFR)

MALATTO ALESSANDRO (ATLETICO CASARZA LIGURE)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/ 4/2025

COLA EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)



AMMONIZIONE (VII INFR)

DE MARTINO ROBERTO (ATLETICO QUARTO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

D AMELIO FRANCESCO (ATLETICO CASARZA LIGURE)



AMMONIZIONE (III INFR)

STAGNARO BORIS (CASARZA LIGURE) NERVI MAURIZIO (ROSSIGLIONESE)



AMMONIZIONE (II INFR)

SCIRE DANIELE (COGORNESE) IARIA ALESSANDRO (SANTERENZINA)



AMMONIZIONE (I INFR)

MELEDINA GEROLAMO (SORI)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)

Al 30' pt, a gioco fermo, colpiva un avversario prima con le due mani aperte all'altezza del collo e successivamente con una testata il giocatore avversario, senza provocare conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MOLINELLI DAVIDE (CASARZA LIGURE)

Al 45' st, rivolgeva al ddg un'espressione blasfema e una lievemente irriguardosa (sanzione attenuata per la

tenuità dell'espressione utilizzata)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RAVETTINO LUCA (CASARZA LIGURE)

COSTA NICCOLO (OLD BOYS RENSEN)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARDINI CLAUDIO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI)

DE CILLIS FABRIZIO (BRUGNATO 1955)

COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GATTO CHRISTIAN (MASONE)

ARRACHE MOHAMED (ROSSIGLIONESE)

PELAGALLI TOMMASO (SPERANZA 1912 F.C.)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

CALVI SAMUELE (MASONE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MANCA FLAVIO (BOLZANETESE VIRTUS)

CHIAPPERINI TOMMASO (COGORNESE)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SIVORI FRANCESCO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

ESPOSITO FEDERICO (ATLETICO QUARTO)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)

GIACOPELLO DAVIDE (CASARZA LIGURE)

PADI NICOLO (CASARZA LIGURE)

GARETTO ANDREA (OLD BOYS RENSEN)

DEL CARRIA FRANCESCO (SANTERENZINA)

RIGNANESE FABIO (SAVONA F.B.C. 1907)



AMMONIZIONE (XI INFR)

BAGNASCO LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE) PASTORINO ANDREA (ROSSIGLIONESE)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)



AMMONIZIONE (VII INFR)

BARDI ALESSIO (MASONE)

GARZON DANIELE (MASONE)

AMRI SALAH EDDINE (ROSSIGLIONESE)

ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)



AMMONIZIONE (VI INFR)

CORELLI GABRIELE SILVIO (BOLZANETESE VIRTUS)

AGRIFOGLI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)

RUGARI JACOPO (COGORNESE)

APICELLA NICOLO (SAVONA F.B.C. 1907)



AMMONIZIONE (III INFR)

GARRONE FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BRIOLA ALFREDO (ATLETICO QUARTO)

CAVALLO STEFANO (CA DE RISSI SG)

GERARDI MATTIA (CA DE RISSI SG)

LOPEZ MAICOL (CADIMARE CALCIO)

BILONI ELIA (RIOMAIOR 1965)

GARBINI PABLO ANDRES (SAVONA F.B.C. 1907)

PIU GIACOMO (SAVONA F.B.C. 1907)

BETTATI SIMONE (SORI) CAPITELLI ANDREA (SORI)



AMMONIZIONE (II INFR)

BOGGIANI MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PIAZZA CHRISTOPHER (CADIMARE CALCIO)

BERTAGNA FILIPPO (CASARZA LIGURE)

MARELLA NICOLO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

ARECCO CESARE (ROSSIGLIONESE)

BAHITI ERVIS (ROSSIGLIONESE)

FRULLI FABRIZIO (SORI)

BIANCHI LUCA (SPERANZA 1912 F.C.)

FRUMENTO MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)



AMMONIZIONE (I INFR)

PEREYRA JOSE FRANCISCO (BORGORATTI)

BELFORTI ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

GALLIANO TOMMASO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

DOUMBIA MONZOMBA (RABONA VIA DELLACCIAIO)

MAPE LIDA FRANCH HER (RABONA VIA DELLACCIAIO)



GARE DEL 6/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 MAROLACQUASANTA

Per il mancato utilizzo del tabellone delle sostituzioni.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/ 4/2025

BORDO MARIO (MULTEDO 1930)

Al termine della gara, protestava all'indirizzo del DDG.



AMMONIZIONE (II INFR)81/35

SEMERIA PAOLO (GOLFO DIANESE 1923)

MAZZARELLA ALESSIO (RIESE)



AMMONIZIONE (I INFR)

FERRARA ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

OLIVERI DANIELE (LETIMBRO 1945)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/ 4/2025

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIRARDI FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOLLENTINI ROBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (III INFR)

BOTTARO FEDERICO (BORGO INCROCIATI)



AMMONIZIONE (I INFR)

DOTTA FABRIZIO (LETIMBRO 1945)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NUMEROSO GIUSEPPE (IMPERIESE CALCIO)

Al 37' st, a gioco fermo, arrivava di corsa verso un giocatore avversario in quel momento girato di spalle, e con veemenza lo colpiva con una spallata alla schiena, facendolo cadere a terra, senza provocare conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

OLMI NICHOLAS (LETIMBRO 1945)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AVALLI ALBERTO (LETIMBRO 1945)

MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DODICI GARE EFFETTIVE

LIBRERI SIMONE (BORGO INCROCIATI)

Al termine della gara, per tutto il tragitto verso lo spogliatoio e con tono minaccioso ed aggressivo, rivolgeva al ddg espressioni discriminatorie di genere (art.28 CGS), oltre a ripetute espressioni gravemente irriguardose ed altre ingiuriose (sanzione aggravata per essersi i fatti svolti a fine gara):



SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

INCARDONA MATTEO (BORGO INCROCIATI)

Al termine della gara, per tutto il tragitto verso lo spogliatoio e con tono minaccioso ed aggressivo, rivolgeva al ddg espressioni di stampo sessista e discriminatorio, oltre a ripetute espressioni irriguardose ed altre ingiuriose (sanzione aggravata per essersi i fatti svolti a fine gara).



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)

Al termine della gara rivolgeva al ddg un'espressione lievemente ingiuriosa (sanzione attenuta per la tenuità dell'espressione utilizzata).



MAZZEI GABRIELE (MULTEDO 1930)

Al termine della gara, durante un parapiglia tra le due squadre, colpiva con un pugno un calciatore avversario all'altezza del collo, senza causare conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)

OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZANARDI NICOLO (APPARIZIONE FC)

CELLERINO ANDREA (BORGO INCROCIATI)

OLIVERI EMANUELE (CAMPOROSSO)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI 2024)

GARIBBO DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)

SARTORI MARCELLO (OSPEDALETTI CALCIO)

TARASENKO NIKITA (PEGLI LIDO FBC)

CERVINI ALESSANDRO (RIESE)

RIZZO SONNY (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BIANCO ALESSIO (SPOTORNESE CALCIO)

LANZAROTTI ANDREA (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

GIACOPETTI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)

MATAROZZO MATTEO (OLIMPIC 1971)

PISCHE MATTIA (OLIMPIC 1971)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

QUATTRONE VINCENZO (BORGO INCROCIATI)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

CALVINI GIACOMO (CAMPOROSSO)

CRUDO ERIK (CAMPOROSSO)

GRANDI SIMONE (CAMPOROSSO)

LORENZINI NICOLA (COLLI 2024)

DI SOMMA CATELLO (F.C.LAVAGNA 2.0)

DI MARCO MATTIA (MAROLACQUASANTA)

PERUCCHIO LUCA (MULTEDO 1930)

FERRARO DIEGO (OLIMPIC 1971)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)

MELA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

CAFIERO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

CIMIERI ANURA (POLIS. PIEVE LIGURE)

ZANELLO EMANUELE ALVIER (POLIS. PIEVE LIGURE)

SOGNO ALESSANDRO (RIESE)

PERAGALLO PIETRO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

RENZA MANUEL (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (XII INFR)

TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

MANZO MARCO (ROMITO MAGRA 1922)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)

MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

SECCO ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

MOSCA ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (VII INFR)

COLAVITO SIMONE (ANDORA 1966)

BROCCOLI SIMONE (APPARIZIONE FC)

DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)

CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)

GALLESIO ANDREA (CENGIO)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

ABBADUTO MICHAEL (PEGLI LIDO FBC)

BUFFO GIANLUCA (PEGLI LIDO FBC)

LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

GIORGETTI ALAIN (QUILIANO&VALLEGGIA)

GARZIA SIMONE (ROMITO MAGRA 1922)



AMMONIZIONE (VI INFR)

ROTELLA TOMMASO (CAMPOROSSO)

BINAJ AMARILDO (F.C.LAVAGNA 2.0)

ISLAHI ABDELHAKIM (GOLFO DIANESE 1923)

VALLARINO MORENO (LETIMBRO 1945)

ADAMI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)

CAGNO CHRISTIAN (PEGLI LIDO FBC)

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)

PARMA NICCOLO (ROMITO MAGRA 1922)

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



AMMONIZIONE (III INFR)

GUARDONE MATTEO (ANDORA 1966)

GIBILARO FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

DILEO ANGELO (BORGHETTO 1968)

BACCIARELLI DARIO (OSPEDALETTI CALCIO)

MANNO MASSIMO (OSPEDALETTI CALCIO)

CHIANTIA SIMONE (PEGLI LIDO FBC)

VALENTI EMILIANO (POLIS. PIEVE LIGURE)

BONDI GABRIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

CIRAVEGNA NICOLO (VADINO FOOTBALL CLUB)

MIGGIANO DANIELE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (II INFR)

DEGANO ANDREA (BOLANESE)

FAVALI LUCA (BORGO INCROCIATI)

RAGGIO MICHELE (F.C.LAVAGNA 2.0)

MASHA JOY (VADINO FOOTBALL CLUB)

MENDEZ VANEGAS JORGE JOMAR (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (I INFR)

CANAPARO LUCA (CENGIO)

MACCIO ALBERTO (DEGO CALCIO)

MUCA ALESSIO (DEGO CALCIO)

LUPANO FRANCESCO (IMPERIESE CALCIO)

DRIGANI MARCO (OLIMPIC 1971)

GIBERTONI ALESSIO (PEGLI LIDO FBC)

SERIO GABRIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)