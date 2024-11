Veterani dello Sport: si avvicina l'appuntamento con la festa dell'Atleta dell'Anno

Sarà la trentunenne Chiara Bruzzese ad essere premiata dalla sezione savonese dei Veterani dello Sport "Rinaldo Roggero". All'atleta paralimpica, pluricampionessa italiana di danza in carrozzina e facente parte della Nazionale paralimpica verrà conferito il prestigioso titolo di Atleta dell’Anno 2023 mercoledì 6 novembre alle 16,30 nella Sala Rossa del Comune di Savona. Nell’ambito della manifestazione saranno assegnati altri importanti riconoscimenti. Elisa Castellana del tiro a volo riceverà il premio Bazzano, mentre il “Carlo Pizzorno” in ricordo dell’indimenticabile dirigente di Cairese, Carcarese e Savona andrà a Giuseppe Boffa storico segretario della Usd Cengio.

Il premio Eliseo Colla, in memoria del pioniere dell’hockey a Savona e non solo, andrà ad Ottorino Bianchi, mentre il “Valentino Persenda” sarà assegnato al tecnico Cristian Cattardico, ex giocatore e allenatore del Savona calcio, ora mister in eccellenza della San Francesco Loano. Laura Sicco, giornalista, commentatrice televisiva, presentatrice di eventi e responsabile dell’ufficio stampa della Rari Nantes Savona riceverà il premio Giornalista Sportivo- Nanni De Marco- Ivo Pastorino. L’allenatore di calcio Ermanno Frumento riceverà il premio Giancarlo Tonoli, mentre il “Giancarlo Gaminara”sarà assegnato al dirigente di lungo corso della Priamar calcio, Roberto Grasso. Al presidente del Golf Club Albisola, Frank Serra sarà conferito il premio “Enrico Dondi”, mentre il campione master di atletica Flavio Bertuzzo riceverà il premio Madini. Fischietto d’oro - Memorial Sicco per l’arbitro di hockey Carmine Borda, con Alessandro De Lucis dirigente del Savona calcio che riceverà il premio Petitti. Il Premio Nazionale Lelio Speranza, in ricordo dell'indimenticato presidente del Coni andrà ad Andrea Zaffarano presidente della Fratellanza Ginnastica Savonese, mentre Fabrizio Conti riceverà il riconoscimento "Una famiglia per lo Sport". Al numero uno della Polisportiva Sassello, Alberto Piombo verrà attribuito il premio Salvatore Papa, mentre lo storico del ciclismo Carlo Delfino riceverà il premio Umberto Delbono. Il premio Francesco Landucci sarà ritirato da Edo Pampuro- Coreografo, giudice Internazionale di danza. Infine un attestato di merito andrà alla squadra di calcio a 11 Over 40 della sezione Unvs di Savona rappresentata dal "capitano coraggioso" Alessio Bisio, che nel 2023 ha conquistato il Tricolore.

Durante la cerimonia il delegato regionale dell’Unvs Liguria, Marco Giancarlo, insieme al presidente Unvs Savona e Delegato del Coni, Roberto Pizzorno, consegneranno a Simone Falco, socio della sezione Unvs Savona il distintivo d’argento, mentre il socio Piero Zangani riceverà il

distintivo d’oro. La manifestazione che si avvale del patrocinio di comune di Savona e Coni Liguria sarà presentata dalla brillante Laura Sicco.Come da tradizione si ripeterà pertanto uno dei più importanti appuntamenti sportivi della nostra Provincia che da sempre riscuote attenzione e notevole successo.