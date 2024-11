Basket. L'Italia femminile in arrivo a Genova, il match con la Repubblica Ceca battezzerà il nuovo PalaSport

La Nazionale Femminile di Coach Capobianco sbarca a Genova per la sfida delle FIBA Women’s EuroBasket 2025 Qualifiers. La sfida contro la Repubblica Ceca, in programma il 7 novembre alle 18:15, sarà anche l’inaugurazione ufficiale del nuovo PalaSport di Genova. Sono state pubblicate le convocazioni per il Raduno, che comincerà il 3 novembre a Genova: tra di esse anche la ligure Arianna Arado. Genova torna ad ospitare una partita delle Azzurre a 50 anni di distanza dalla sfida tra Italia e Francia del 23 luglio 1974. L’evento si inserisce nel palinsesto di “Genova Capitale Europea dello Sport 2024” e sarà la prima grande manifestazione sportiva ospitata nel nuovo PalaSport di Genova.

Un’occasione per sostenere le Azzurre, le quali si apprestano a disputare un Europeo, quello 2025, con un girone per la prima volta in Italia dopo 18 anni, più precisamente al PalaDozza di Bologna. L’Italia torna a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a distanza di 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo, ottava volta per il nostro Paese. Nessun’altra Nazione vanta lo stesso record, a seguire c’è la Francia con 5 edizioni e l’Ungheria con 4. Nel 1938 è stata la volta di Roma e le Azzurre vinsero l’Oro, nel 1968 della Sicilia (Catania, Ragusa, Palermo, Messina), nel 1974 della Sardegna (Sassari, Nuoro, Cagliari), nel 1981 delle Marche (Ancona, Senigallia), nel 1985 del Veneto (Vicenza, Treviso), nel 1993 dell’Umbria (Perugia) e nel 2007 dell’Abruzzo. La squadra di Coach Capobianco affronterà la Repubblica Ceca a Genova e successivamente domenica 10 novembre alle 13:45 la Grecia ad Atene.

Per Arianna Arado, recente bronzo con le Azzurrine all’Europeo U20 in Lituania, attualmente in forza al BCC Derthona e che è reduce da una stagione di crescita con San Martino di Lupari, quella di Genova è la prima convocazione in una long list della Nazionale Senior. Per lei è un ritorno a Genova a distanza di poco più di un mese dalla premiazione come “Miglior Giovane” di Serie A1 all’Acquario in occasione dell’Opening Day di LBF. Saranno due i liguri presenti: nello staff tecnico figura infatti anche Jacopo Arrobbio, Referente Territoriale del Preparatori Fisici nel Comitato Regionale Liguria della FIP, nella veste di preparatore fisico della Nazionale. I biglietti per la sfida di Genova sono acquistabili qui. Per quanto riguarda l’accreditamento dei media è necessario inviare una richiesta via mail all’indirizzo ufficio.stampa@fip.it, specificando la tipologia di accredito richiesto, la testata di riferimento e il numero di tessera professionale.