Pallacanestro Alassio, vincono le prime squadre maschili e femminili, tante gare per le giovanili

Nella scorsa settimana due bei successi per le squadre senior, sia quella maschile che femminile. Tante partite per le squadre giovanili e per il minibasket, ecco nel dettaglio come è andata.

DR2: Seconda giornata della fase Gold e agevole successo con Busalla per qualche assenza tra le fila genovesi ma anche per una buona prestazione da parte dei nostri ragazzi in questo difficile girone (immagine di copertina meritata).

PONENTE 78 - BUSALLA 44



SERIE C Femminile: Successo interno, ad Alassio, contro Ardita dove conduciamo per tutto l'incontro e con margini rassicuranti soprattutto dopo l'intervallo lungo. Buon contributo da parte di tutte le convocate.

PONENTE 79 - ARDITA 39



Under 19 Regionale: Arriva Cogoleto, squadra che annovera alcuni ragazzi che giocano in DR1, e i nostri giocano una buona gara ma non sufficiente ad evitare il referto giallo.

PONENTE 57 - COGOLETO 67



Under 17 GOLD: Arriva il My Basket Genova, squadra molto fisica che patiamo oltremodo a rimbalzo. In una gara sempre condotta, ma mai con margini rassicuranti, riusciamo ad aggiudicarci un match incerto e intenso.

PONENTE 65 - MY BASKET 61



Under 17 Femminile: Buonissima prestazione per le nostre ragazze che superano la quotata Academy Spezia di ben 16 punti ma non basta per accedere alla finalissima. Se da una parte resta il rammarico per aver buttato via la qualificazione nel terzo quarto a Spezia dall'altra deve esservi la consapevolezza di aver fatto meglio di Academy per 60 minuti sugli 80 disputati.

PONENTE 66 - ACADEMY SP 52



Under 15 GOLD: Bellissima gara a Pegli dove, dopo un inizio incerto riusciamo a mettere il naso avanti. L'ultimo quarto la squadra di casa effettua il controsorpasso ma li raggiungiamo e si va ai supplementari. Nei 5 minuti extra la maggior fisicità di Pegli prende il sopravvento e cediamo con uno scarto che rende poca giustizia alla prestazione fatta.

PEGLI 63 - PONENTE 52 dts



Under 15 Femminile: Buona prestazione nonostante il referto giallo per le u15 che soffrono la difesa contenitiva pegliese ma dimostrano carattere e intensità contro la prima in classifica.

PONENTE 45 - PEGLI 51



Under 14 TOP: Due belle prestazioni ci consegnano il primo posto nel girone TOP e di conseguenza nel Ranking per i playoff. A Rapallo giochiamo un ottima gara nei primi due quarti poi Next Step tira i remi in barca e il punteggio si amplia oltre modo. Con Seagulls buona gara di tutti e 12 i presenti contro una squadra intensa.

NEXT STEP 47 - PONENTE 97

SEAGULLS 34 - PONENTE 84



Under 13 NBA: Due successi in due giorni dove con Sanremo ribaltiamo il risultato dell'andata con una buona prestazione e a Taggia vinciamo una gara difficile contro una squadra intensa con una conduzione di gara ben difficile da capire.

ALASSIO 87 - SANREMO 50

OLIMPIA 65 - ALASSIO 83



Under 13 Femminile: Bella vittoria contro Loano con un risultato che non rende merito alla compagine di casa perché la partita è stata molto equilibrata e in un clima fin troppo acceso vista la giovane età delle bimbe scese in campo.

LOANO 44 - PONENTE 61



MINIBASKET FEMMINILE: Due belle gare per le ESORDIENTI e le GAZZELLE ponentine contro Ventimiglia dove tutte hanno avuto tanto spazio per giocare, migliorare e divertirsi con il punteggio che ci ha sorriso!!!

MINIBASKET MISTO: Giovedì pomeriggio abbiamo ospitato gli amici de Le Torri con una buona presenza da ambo le parti e tanti tempi giocati per la categoria AQUILOTTI-GAZZELLE!