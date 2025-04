Pallacanestro Alassio. I ragazzi dell'Under 14 vincono a torino, titolo regionale per l'Under 15 femminile

Dopo Alfa Omega Roma (vincitori della 1° Edizione) e Prato Dragons (2° Edizione) sono i ponentini i a conquistare la Coppa più ambita al termine di tante partite equilibrate e avvincenti.

Partiti molto presto giovedì mattina, i gialloblu affrontano subito SAN MAURO TORINO, con i quali riescono a spuntarla dopo un inizio difficile. Tempo di mangiare e si ritrovano contro BEA CHIERI, che avevano già incontrato in finale al loro torneo a inizio stagione: buon inizio e riescono a contenere non senza difficoltà il ritorno della squadra piemontese.

I ragazzi mangiano tutti insieme e sono ospiti delle accoglienti famiglie del Kolbe, per poi affrontare, venerdì mattina, GGS BASKET, che riunisce giocatori di Cuneo, Gators e Carmagnola, con i quali disputano un'ottima gara conquistando il primo posto nel girone.

La semifinale li vede affrontare PRATO DRAGONS, che li mette in difficoltà con un gran inizio, ma alla distanza viene fuori la compagine ligure. Serata di riposo e la FINALISSIMA del sabato è proprio con chi li ha ospitati e con i quali hanno un bellissimo rapporto da anni: il KOLBE!

Davanti a una bellissima cornice di pubblico, nel bell’impianto di Venaria, i gialloblu non iniziano bene, ma pur con tante difficoltà riescono a venire fuori alla distanza, dopo un incontro ad alta intensità, portando a casa la COPPA che desideravano tanto.

SAN MAURO 81 - PONENTE 69

PONENTE 89 - CHIERI 77

GGS 47 - PONENTE 69

PONENTE 71 - PRATO 49

KOLBE 48 - PONENTE 62

1° PONENTE

2° KOLBE

3° SAN MAURO

4° PRATO

5° LOVI

6° GGS

7° CHIERI

8° CUS TORINO

“Per prima cosa GRAZIE a Dario, a tutto lo Staff e a tutte le famiglie per l'ospitalità!!! È sempre un piacere partecipare e siamo orgogliosi di farlo dalla prima edizione. Dopo un 2° posto con i 2009 e un 6° posto con i 2010, riusciamo a vincere la terza edizione!!! Complimenti anche a Pietro per il premio di miglior difensore e a Gabri per quello di Assist Man, ma a tutti e 14 i nostri ragazzi che hanno vissuto un'esperienza che sicuramente rimarrà nei loro ricordi più belli.”



Le ragazze dell'Under 15 femminile arrivano seconde in Regione al termine di una finale, in gara secca a Pegli, dove cedono di 10 punti nonostante due bei tentativi di rimonta, con la compagine genovese che si è guadagnata la possibilità di giocare in casa per il miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare.

"È stato un campionato, a dieci squadre, molto equilibrato, che abbiamo chiuso con 13 vittorie e 5 sconfitte.

In semifinale, sempre in gara secca a Savona, siamo riuscite a superare Cestistica Savonese al termine di un incontro caratterizzato da un nostro grande recupero dopo l'intervallo lungo, così come avvenuto in campionato nella partita decisiva per l'ingresso alla Final Four contro Scat Genova.

Siamo molto contenti per la stagione e siamo convinti che il gruppo abbia un ottimo potenziale, in parte ancora inespresso. In finale abbiamo iniziato non al meglio, ma con carattere siamo riuscite a mettere in difficoltà la squadra di casa che comunque ha vinto meritatamente.



Un plauso alle due finaliste e complimenti alle nostre ragazze, perché essere vice campionesse regionali deve essere considerato un vanto e un bel punto di partenza per il futuro.”

SEMIFINALE: Cestistica 44 - Ponente 47

FINALE: Pegli 57 - Ponente 47