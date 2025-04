MiniBasket protagonista: a Sanremo e Taggia dal 1° al 3 maggio l'appuntamento con il 'Trofeo delle città dei fiori'

L'Olimpia Basket Taggia organizza un torneo giovanile, nelle palestre di Sanremo e Taggia tra il 1° e il 3 maggio prossimi, per la categoria Esordienti (annata 2013, ammessi 2014). È la prima volta che vengono invitate squadre estere ed è la prima volta che viene istituito il 'Trofeo delle Città dei Fiori', allargando la kermesse alla partecipazione di Sanremo e, in futuro, a quello dei comuni limitrofi.

Alla manifestazione parteciperanno, insieme alla locale squadra, altre sette provenienti da altre nazioni e regioni d’Italia. L’intenzione è quella di creare un appuntamento fisso, sempre più conosciuto nel mondo del minibasket e basket giovanile europeo, che porti sempre più squadre a conoscere il nostro territorio ed i suoi meravigliosi prodotti. Sotto il programma dell’evento.

Giovedì 1° maggio

Ore 15:00 – Prime partite di qualificazione gironi - Palestra Ruffini (Taggia) e Palestra Mercato dei Fiori (Sanremo)

Ore 16:30 – Palestra Mercato dei Fiori (Sanremo)

Benvenuto e presentazione delle squadre con inni nazionali e interventi delle Istituzioni. Intervento delle istituzioni.

Ore 18:00 – Prime partite di qualificazione gironi - Palestra Ruffini (Taggia) e Palestra Mercato dei Fiori (Sanremo)

Ore 19:30 Cena presso le strutture convenzionate. A seguire serata libera con possibilità di escursioni nei centri storici locali e nelle località turistiche del territorio.

2 maggio

Ore 10:00 – Seconde partite di qualificazione - Palestra Ruffini (Taggia) e Palestra Mercato dei Fiori (Sanremo)

Ore 11:00 – Seconde partite di qualificazione - Palestra Ruffini (Taggia) e Palestra Mercato dei Fiori (Sanremo)

Ore 13:00 - Pranzo presso le strutture convenzionate. Nelle pause le squadre potranno visitare il centro di Sanremo.

Ore 15:00 – Terze partite di qualificazione - Palestra Ruffini (Taggia) e Palestra Mercato dei Fiori (Sanremo)

Ore 16:30 – Terze partite di qualificazione - Palestra Ruffini (Taggia) e Palestra Mercato dei Fiori (Sanremo)

Ore 18:00 – Tempo libero e cena presso strutture convenzionate.

Ore 20:15 Palestra Ruffini (Taggia) - Serata All-Stars Divani&Divani con partecipazione di tutti gli atleti ai giochi speciali (Gara di abilità, gara di schiacciate, gara di tiri, partita delle stelle). Premiazione dei vincitori, interventi di personaggi noti dell’attività sportiva del territorio e animazioni.

3 maggio

Ore 9:00 – Palestra Mercato dei Fiori (Sanremo) - Finale 7°-8° posto

Ore 9:30 – Palestra Ruffini (Taggia) - Finale 3°-4° posto

Ore 10:15 – Palestra Mercato dei Fiori (Sanremo) - Finale 5°-6° posto

Ore 11:00 – Palestra Ruffini (Taggia) - Finalissima 1°-2° posto

Ore 12:30 – Centro storico di Taggia - Sfilata di tutte le squadre e Premiazione finale sul palco di MediTaggiasca con animazione musicale e intrattenimento. Al termine saluti alle squadre e arrivederci alla prossima edizione.

A tutti i circa 100 atleti verrà regalato un kit di benvenuto con prodotti tipici della nostra terra: un mazzo di lavande, un barattolo di pesto e una confezione di canestrelli. Il culmine dell’evento si raggiungerà la sera di venerdì con la serata in stile NBA All-Star Game offerta da Divani&Divani di Sanremo. Tutti gli atleti del torneo si cimenteranno in un gioco, ciascuno dei quali porterà il nome di un prodotto dello sponsor e regalerà un premio speciale al vincitore:

- SKILL CHALLENGE - REVIVE - High Performance

Percorso a ostacoli con prove di abilità e velocità con tiro dalla poltrona.

- SHOOTING CONTEST - BRAMA - Triple Motion

Gara di tiro da 5 posizioni diverse.

- SLAM DUNK CONTEST - HOUSTON - Zero Gravity

Gara di schiacciate dove si premierà la tecnica, l’acrobazia e la fantasia.

- ALL STAR GAME - ROMA - Product Hero

La classica partita fra due squadre che riuniscono i migliori giocatori del torneo.

La premiazione finale del torneo si svolgerà sul palco di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, la manifestazione nel centro storico di Taggia, che tra una bancarella e uno show cooking, mostrerà a residenti e turisti il meglio delle produzioni del territorio, mini-baskettari inclusi.