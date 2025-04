Basket. Piccoli cestisti crescono a Loano, venerdì inizia il Torneo Mini delle Palme

Venerdì 18 e sabato 19 aprile, Loano diventa la capitale del minibasket con la seconda edizione del "Torneo Mini delle Palme", una due giorni dedicata al minibasket giovanile. L’organizzazione è curata da Basket Loano Garassini e Pallacanestro Loano.



L’edizione 2025 introduce una novità importante: sarà presente anche il torneo femminile Under 13, che si svolgerà in simultanea con quello maschile, ospitati su due campi nei palazzetti PalaGarassini e PalaGuzzetti.



Sul fronte maschile scenderanno in campo i piccoli atleti della categoria Aquilotti Big (nati nel 2014 e 2015), provenienti da diverse regioni del Nord Italia, tra cui le formazioni di ASD Imperia BK Riviera dei Fiori, ASD Scat Genova, Crocetta Basket Torino, ASD Basket Andora, PSG Auxilium Basket Genova, Vanoli Basket Cremona, Ranabo Basket Bordighera e, ovviamente, Basket Loano Garassini, capitanato da Giovanni Traverso.



Parallelamente, il torneo femminile riservato alla stessa categoria vedrà protagoniste squadre del calibro di SBA Asti, Amatori Pallacanestro Savona, Vanoli Pink Cremona e le ragazze della AD Pallacanestro Loano.



Le gare prenderanno il via venerdì mattina e proseguiranno fino a sabato, giornata dedicata alle fasi finali. L’evento è realizzato con il supporto del Comune di Loano e della FIP Liguria.