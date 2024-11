Calcio, Carcarese. Scivolone a sorpresa con l'Argentina. Battistel: "Atteggiamento ok, ma troppi errori" (VIDEO)

“Il gol subito dopo appena un minuto ci ha deconcentrato, abbiamo avuto fretta di ribaltarla subito e ci siamo un po’ allungati dopo il 2-0, arrivato a seguito di una nostra sbandata. Da quel momento loro si sono chiusi e noi abbiamo iniziato a giocare, non sfruttando anche alcune occasioni facili. Lo dico dall’inizio, tutte le partite sono difficili e non dobbiamo sottovalutare nessuno, ma credo che oggi non l’abbiamo fatto, l’Argentina ha fatto la sua partita e noi la nostra, non abbiamo sbagliato l’atteggiamento, abbiamo commesso qualche errore di troppo tecnicamente, nella gestione della palla e dietro, il risultato è dato dagli episodi. Cosa dirò ai ragazzi? Che non eravamo fenomeni ieri e non siamo diventati scarsi oggi, la settimana l’abbiamo fatta bene e sabato davanti al nostro pubblico abbiamo l’occasione per riscattarci e tornare in testa. Sarà difficilissimo perché le Albissole è una signora squadra, ma lavorerò per portare a casa i tre punti”



Le dichiarazioni del tecnico rilasciate ai canali ufficiali biancorossi dopo la sconfitta con l'Argentina.