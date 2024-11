Calcio, S. F. Loano. Mister Cattardico si tiene strettissimo il punto nel derby: "Finora raccolto meno di quanto meritato" (VIDEO)

Ci sono punti, anche singoli, che in un anno calcistico possono assumere un peso ponderato diverso da quello pensato, almeno per le ricadute su umori e convinzione di una squadra.

In un avvio di stagione dalle buone prestazioni, spesso non premiate dai risultati, il pareggio raccolto dalla San Francesco Loano ha il sapore del giusto premio per i suoi ragazzi per mister Christian Cattardico.

L'1-1 del "Devincenzi", raggiunto solamente nel finale, ha infatti evitato ai rossoblù una sconfitta che secondo il tecnico sarebbe stata ingiusta. Evitando così, ancora una volta, di raccogliere quanto meritato sul terreno di gioco nonostante il tipo di prestazione.