Calcio. Savona, missione compiuta! Goleada contro la Letimbro, i biancoblu salgono in Promozione!

SAVONA - LETIMBRO 8-0 (25' Durante, 26' Rignanese, 28' Fossati, 36' N. Piu, 48' Rignanese, 53' Rignanese, 62' N. Piu, 65' Fancellu)

FINISCE QUI! IL SAVONA RIVEDE LA LUCE DOPO CINQUE ANNI DI PRIMA CATEGORIA! GLI STRISCIONI BATTONO 8-0 LA LETIMBRO E CONQUISTANO LA PROMOZIONE!

79' non affonda più il Savona, che gestisce il pallone senza accelerare ulteriormente aspettando solo il novantesimo

75' Letimbro al tiro con Intili, destro alto sopra la traversa di Bova

67' a terra Carro Gainza e Bardhi dopo uno scontro fortuito in mezzo al campo, nulla di grave per entrambi

65' C'E' GLORIA ANCHE PER FANCELLU, il Savona continua a segnare ad ogni azione, 8-0 biancoblu

62' IL SETTIMO GOL lo trova il fratello Nicolo Più, zampata da due passi che si infila in rete, partita a senso unico alla Natta

60' annullato a G. Piu il gol del 7-0, Cambiaso chiama la posizione di offside dell'attaccante ex Finale

56' Cola esaurisce i cambi inserendo G. Piu e Mata al posto di Rignanese e Garbini, quest'ultimo uscito tra gli applausi scroscianti del pubblico dell'Olmo-Ferro

55' la Letimbro non ha gradito molto il gesto dell'attaccante degli striscioni, che si è prontamente scusato con la panchina gialloblu al momento dell'uscita dal campo

53' SEGNA ANCORA RIGNANESE, 6-0 BIANCOBLU! Saltato Sala in uscita, pallone poi depositato in porta con il tacco

50' dentro Cherkez, fuori Fossati, terzo cambio tra le fila biancoblu

49' Cola concede spazio anche a Fancellu, esce Durante

48' DOPPIETTA DI RIGNANESE! 5-0 SAVONA! Traversone di Durante che il bomber biancoblu deve solo spingere in rete di petto, dilagano gli striscioni

46' nel Savona subito in campo Incorvaia al posto di Damonte

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo a Celle, Savona in totale controllo e avanti di quattro reti sulla Letimbro

36' QUARTO GOL DEL SAVONA! Angolo di Damonte e deviazione da due passi di N. Piu, ma è probabile che sia stato un giocatore della Letimbro a toccare per ultimo il pallone, da verificare nel post partita l'autore della rete

35' Durante vicino al poker, Sala riesce ad alzare in angolo con la punta dei guantoni

33' per la Letimbro scorre troppo lentamente il cronometro, come ampiamente previsto alla vigilia anche da mister Dotta è impossibile contenere un Savona lanciato verso la Promozione

28' ARROTONDA ANCORA LA SQUADRA DI COLA! Nel tabellino del match anche Fossati! Sinistro rasoterra dal limite che si infila all'angolino, 3-0 a Celle

26' IMMEDIATO RADDOPPIO BIANCOBLU! Rignanese liberato a tu per tu con il portiere gialloblu non sbaglia e realizza il 2-0 che mette virtualmente la parola fine su gara e campionato

25' DURANTE! IL SAVONA LA SBLOCCA! Sinistro vincente del numero due biancoblu, il pallone sfugge dalle mani di Sala, striscioni avanti all'Olmo-Ferro

21' ci prova anche Briano dal limite, pallone colpito troppo con l'esterno che si perde a lato

17' il palo ferma Carro Gainza, terzo legno in diciassette minuti per il Savona: destro da fuori del centrocampista ex Celle Varazze che si infrange sul montante alla destra di Sala

12' continua a collezionare occasioni in serie la formazione biancoblu: Damonte mette in mezzo sul secondo palo dove Durante non riesce a trovare la zampata vincente

11' seconda traversa spazzolata per il Savona! Questa volta è N. Piu a sfiorare l'1-0, Letimbro già alle corde

10' un dribbling di troppo in area da parte di N. Piu, che perde l'attimo per calciare praticamente a tu per tu con il portiere gialloblu, vuole subito sbloccare la gara la formazione di Cola, oggi squalificato e posizionato nel boschetto alle spalle delle due panchine

9' Rignanese in gol sugli sviluppi del calcio d'angolo, ma Cambiaso di Imperia ferma tutto per una posizione di offside del bomber biancoblu

8' sassata da fuori di Fossati, Sala con i pugni riesce a deviare prima sulla parte alta della traversa e poi in corner

6' Savona in controllo del gioco, ritmi ancora piuttosto blandi con la Letimbro che cerca di limitare al massimo le giocate degli striscioni

1' si parte! Colori tradizionali per le due squadre, in tribuna non c'è la cornice di pubblico che ci si aspettava, per metà vuota la gradinata dell'Olmo-Ferro

PRIMO TEMPO

Formazioni :

SAVONA: Bova, Durante, Damonte, Schirru, Garbini, Apicella, Briano, Carro Gainza, Rignanese, Fossati, N. Piu. A disposizione : Fois, Mata, Fancellu, Incorvaia, Cherkez, Esposito, Signori, Berruti, G. Piu. Allenatore : Cola

LETIMBRO: Sala, Saturni, Aliu, Siri, Dalpiaz, Baschirotto, Bardhi, Caruso, Dotta, Ralli. A disposizione : Valle, Pedrazzoli, Rivera, Tienon, Cyrbia. Allenatore : Dotta

Arbitro: Cambiaso di Imperia