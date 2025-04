Calcio, Torneo delle Regioni. Peccato Liguria, l'Under 17 viene rimontata dalla Calabria

E' stata una partita divertente per gli spettatori neutrali, ma un pizzico di rammarico resta nella bocca della Liguria per non aver messo virtualmente in ghiaccio il passaggio del turno già oggi.

La squadra di Nicola Rossi ha infatti avuto il merito di trovarsi in vantaggio di due reti sulla Calabria, grazie ai gol di De Marco e Malagrida, ma l'undici avversario ha avuto il merito di non mollare trovando il pareggio con Chirico su rigore (penalty generoso) e con Deodati nella ripresa.

Domani l'ultima gara della fase a gironi, contro un Molise già eliminato.



CR LIGURIA - CR CALABRIA 2-2

RETI: 10' De Marco, 27' Malagrida (L); 36' Chirico su rigore, 25'st Deodati (C).

CR LIGURIA: Donegà, Cannella, De Marco (23'st Lapperier), Gjordumi (16'st Cappellari), Malagrida (17'st Di Lucia), Ndiaye (40'st Massa), Nervino (35'st Celella), Punzo (1'st Nardini), Rossi, Sangarè, Temani (30'st Zenati).

A DISPOSIZIONE: Zampiga, Ottonello.

ALLENATORE: N. Rossi.



CR CALABRIA: Cullice, Martorano, Formosa (10'st Penalva), Bianchi (16'st Lo Bianco), Elezi (7'st Esposito), Jatta (16'st Vono), Chirico, Deodati (35'st Monteleone), Macrì, Zapata (19'st Ferraro), Sacko (1'st Imeneo).

A DISPOSIZIONE: Pallone, Fragalà.

ALLENATORE: R. Mantuano.