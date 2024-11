Basket. One Day Academy Camp nel nuovo PalaSport di Genova, la Selezione Regionale Femminile in campo

Nella giornata è andato in scena il One Day Camp del Progetto Academy della FIP, destinato alla Selezione Regionale Femminile delle annate 2010/11, organizzato nel nuovissimo parquet del PalaSport di Genova, pronto ad ospitare giovedì la Nazionale Femminile. In campo Giovanni Lucchesi e Roberto Brunamonti, rispettivamente Responsabile Tecnico SNF Femminile e Responsabile del Progetto Academy, coadiuvati dallo staff tecnico territoriale femminile. Queste le parole di Giovanni Lucchesi, Responsabile Tecnico SNF Femminile: «Questa giornata di allenamenti si è svolta in una location fantastica. Il nuovo PalaSport è davvero un gioiello e rappresenta un valore aggiunto per la città, per la pallacanestro ligure, e per il ritorno della Nazionale Italiana Femminile a Genova. L'allenamento è stato proficuo. Dire che ho trovato un livello straordinariamente competitivo non sarebbe corretto ma posso assolutamente direi che ho notato, rispetto all'anno scorso, una maggiore costanza e competitività. Credo che l'unica “medicina” sia continuare a lavorare e a insistere, in quanto ci sono realtà importanti che sostengono la pallacanestro femminile. È necessario un piccolo grande salto culturale per raggiungere una pari dignità rispetto al basket maschile. La Liguria ha il potenziale per dare continuità nella produzione di talenti come quelli del passato, e proprio in questa terra vedremo Arianna Arado esordire con la maglia azzurra, un segno di quanto si può e si deve fare. Nel nostro tour in Liguria abbiamo anche una visita nel Ponente, dove in passato ho vissuto una bellissima esperienza con l’Under 16». Queste le parole di Roberto Brunamonti, Responsabile del Progetto Academy: «La location è bellissima e rappresenta un punto importante per Genova, che aveva bisogno di una struttura dedicata al basket e alla pallacanestro. Inaugurarla oggi con le ragazze del 2010-2011 provenienti da tutta la regione è significativo, in quanto per loro sarà un ricordo importante, essendo le prime a calcare questo parquet. L’emozione di questo evento si unisce alla soddisfazione di vedere dei miglioramenti rispetto allo scorso anno. La crescita del basket femminile è fondamentale, e stiamo riscontrando segnali positivi in diverse regioni. Come Federazione, stiamo facendo del nostro meglio per promuovere il basket in tutte le sue forme, puntando sulle nuove generazioni e sulle più piccoline, perché il basket è basket, senza distinzioni di genere».