Calcio. Accordo triennale, Just Protein sarà main sponsor del Pontelungo

Just Protein si sta ritagliando uno spazio sempre più importante a sostegno delle principali realtà sportive del ponente ligure.

A tale conferma è stato siglata infatti una nuova partnership con il Pontelungo, pronta a far diventare l'azienda dedita all'integrazione sportiva main sponsor del sodalizio granata.

L'accordo è stato siglato dai due soci, Emanuele Scorsone e Mauro Ramasso, insieme al presidente Michele Neri.

A testimonianza del legame sempre più forte con la città di Albenga, il prossimo 4 gennaio sarà inaugurato il nuovo store in Piazza Torlaro 1.



Just Protein: dalla nascita al successo sul nostro territorio

Fondata nel 2019 a Ventimiglia, Just Protein ha intrapreso un rapido percorso di espansione, aprendo nel 2021 un nuovo punto vendita ad Alassio, per poi approdare anche nella città delle torri, a Albenga, confermando la propria crescita costante. Grazie alla collaborazione con fornitori d’eccellenza come 4+ Nutrition, Pro Nutrition, Why Sport, Why Nature, Inject e Net, l’azienda è diventata un punto di riferimento nel settore dell'integrazione sportiva, sia a livello locale che nazionale.

Nel corso degli anni, Just Protein ha sostenuto numerosi atleti, eventi e associazioni sportive, consolidando la sua reputazione di partner ideale per chi desidera qualità e prestazioni. Un impegno che si traduce oggi in un passo ancora più grande: diventare main sponsor del Pontelungo, con un accordo triennale che rafforza il legame tra sport e benessere.



Un nuovo store a Albenga: innovazione e qualità

A distanza di tre anni dall’apertura del primo punto vendita in Corso Dante 236 ad Alassio, Just Protein ha deciso di fare un altro passo avanti, aprendo un nuovo store a Albenga, in Piazza Torlaro 1. Grazie alla posizione strategica del nuovo negozio, i clienti potranno godere di una maggiore comodità nell’accedere a una vasta gamma di prodotti, tra cui articoli dedicati al Keto, a fianco delle già apprezzate linee di integratori alimentari.

Un’ulteriore novità di rilievo è l’introduzione di una Home Gym di 40 mq, completamente attrezzata con macchinari top di gamma. Questo spazio, disponibile sette giorni su sette dalle 5 alle 24, permetterà a tutti gli utenti di allenarsi in totale privacy, con un’offerta unica nel suo genere per il territorio.

Il nuovo punto vendita di Albenga non si limita a proporre un ampliamento dell’offerta, ma è anche il simbolo di un impegno crescente verso la qualità e l'innovazione. Tra le novità, infatti, spicca una rinnovata partnership con aziende italiane come 4+ Nutrition, che arricchiranno ulteriormente l’offerta di prodotti made in Italy, apprezzati per la loro qualità superiore.



La grande inaugurazione: sabato 4 gennaio 2025

L’inaugurazione del nuovo store di Just Protein ad Albenga è fissata per sabato 4 gennaio 2025, e il pubblico è invitato a partecipare numeroso per scoprire il nuovo spazio e le sue novità. Un’occasione imperdibile per vivere da vicino la filosofia dell’azienda e assistere al debutto di questa nuova fase di espansione.



Un ringraziamento speciale a chi ha supportato il progetto

"Un ringraziamento particolare - spiega Emanuele Scorsone - va a Francesco Dellisola, titolare della palestra Full Metal Club di Albenga, che fin dall'inizio ha creduto nel progetto di Just Protein e ha fornito un supporto fondamentale. La sua amicizia e il suo sostegno hanno contribuito al successo di questa realtà, che oggi si prepara a fare un ulteriore salto di qualità.

Un altro pensiero va al Kombattaem Alassio, al suo coach Alessandro De Blasi e a tutti i suoi atleti, che hanno accompagnato Just Protein in questo percorso di crescita e affermazione".