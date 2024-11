Tennistavolo. Ottimi risconti per Toirano sia in Serie C che in Serie D

Pomeriggio di sabato 9 novembre ricco di partite al palazzetto dello sport di Toirano, dove hanno giocato, in contemporanea, quattro formazioni della ASD Toirano, impegnate nei rispettivi incontri valevoli per la quarta giornata dei campionati a squadre di tennnistavolo.

Due vittorie e due sconfitte è il bilancio, nell'attesa della sfida del team di Serie D1 con il Savona, rinviata al 19 novembre.

In Serie C1 successo di fondamentale importanza per il Toirano, che prevale per 5-3 sul Bordighera, diretta concorrente nella lotta per mantenere la categoria.

Agli ospiti non sono bastati tre punti del giovane Matteo Marani; infatti Massimiliano Genta ha regolato in 3 set sia Luca Guglieri sia David Marani, mentre Daniele Facci ha piegato al quinto in rimonta David Marani ed ha battuto 3-0 Guglieri. Il successo toiranese porta anche la firma di Andrea Bottaro, vittorioso in 4 set su David Marani.

In classifica il Toirano sale a quota 4 punti, in quarta posizione alla pari col TT Valenza.

Sconfitta con rammarico in Serie C2, dove Toirano "Sensei Ottica Ottobelli" e Tennistavolo Genova hanno dato vita ad un confronto combattuto, al punto che solamente una partita è terminata in 3 set. I padroni di casa si sono aggiudicati il doppio con Roberto Pesce e Andrea Marino; lo stesso Pesce ha vinto altri due incontri, entrambi al quinto set, ma la sua giornata positiva non è stata sufficiente per fermare il giovane team genovese. Marino e Andrea Abete non sono riusciti ad ottenere punti in singolo e l'incontro è terminato col risultato di 3-4.

In precedenza, nel recupero del terzo turno, giocato martedì sera, il Toirano "Sensei Ottica Ottobelli" non era riuscito ad ostacolare il cammino del Don Bosco Varazze "Autoscuola Moderna", perdendo 0 a 7.

La classifica vede il team toiranese ancora a secco di vittorie ma, dato che il girone conta 9 squadre, gli incontri da giocare sono ancora 13 e le opportunità di riscatto non mancheranno.

Secondo incontro e secondo risultato positivo per la squadra di Serie D1. A Genova, nella palestra dell'Athletic Club "A", è arrivata un'altra vittoria col risultato di 5 a 2. Il contributo al successo è stato lo stesso di sette giorni prima: due singolari vinti da Alessandro Caslini, a segno anche in doppio con Armando Torregrossa; un punto di quest'ultimo ed uno di Stefano Tavilla.

Per la Serie D2 è andato in scena lo scontro al vertice tra le due formazioni del Toirano (nella foto), che condividevano il primato a punteggio pieno. Ha avuto la meglio la squadra "B" col punteggio di 5 a 2. Federico Occelli e Edoardo Fiorillo sono stati i protagonisti dell'incontro vincendo entrambi i singolari e il doppio giocato in coppia; per la formazione "A" hanno ridotto il passivo, con un successo a testa, Riccardo Besaggio e Nello Pruiti Ciarello. A completare le squadre, Christian Galfrè nella "B" e Vincenzo Amodeo nella "A", ambedue sempre sconfitti.

Sette giorni prima il Toirano "B" aveva ottenuto la terza vittoria in altrettante gare disputate. Federico Occelli e Christian Galfrè, dopo aver aperto il match vincendo il doppio, avevano realizzato due punti ciascuno, così come Edoardo Fiorillo. L'Arma di Taggia era così stato battuto 7-0.

Il Toirano "B" è capolista solitario con 8 punti; il Toirano "A" è quarto con 4 punti, ma ha una partita da recuperare.

A Chiavari, domenica 3 novembre, si è disputata la prima prova Golden giovanile della Coppa Liguria. Tra i sedici partecipanti, hanno giocato due tesserati della ASD Toirano.

Carlo Panizza, nel singolo Under 21, dopo aver superato in maniera convincente il girone di prima fase, si è classificato nei quarti di finale.

Leonardo Trocchio, classe 2014, al suo debutto assoluto, si è classificato quarto nel singolo Under 13 per poi fare una positiva esperienza nel singolo Under 21.