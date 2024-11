Savate, la savonese Chiara Vincis è la nuova campionessa europea

Nuova campionessa europea di Savate.

La savonese Chiara Vincis è salita sul gradino più alto del podio la scorsa domenica nella categoria - 60 kg aggiudicandosi così il titolo tanto ambito e cercato.

A Longwy in Francia la portacolori di Savona, allenata da Andrea Scaramozzino, ha battuto la padrona di casa, la francese Morgane Pech.

Vincis è l'atleta di punta della ASD Kick Boxing Savate Savona e componente della nazionale italiana Federkombat. Con immensa gioia comunico a tutti voi che la nostra Chiara Vincis ieri sera è diventata la nuova campionessa europea di Savate cat - 60 kg.

"Chiara ha lavorato duramente per arrivare fin qui e sono certo che darà il massimo per portare a casa questo prestigioso titolo". Aveva detto il coach alla vigilia. Obiettivo raggiunto quindi, ma non si fermerà qui.

Il 30 novembre la neo campionessa europea tornerà sul ring per un altro appuntamento. A La Motte Servolex, in Francia, l'atleta savonese combatterà per la cintura Europea nella disciplina della Savate Pro, una versione della Savate che prevede l'uso delle scarpe, i calci, la boxe e anche i colpi con la tibia. L'avversaria sarà la francese Samira Bounhar, un nome noto nella scena internazionale.

Ai campionati europei altri due secondi posti italiani: l'imperiese Ilaria Lo Iacono nei 52 kg e la genovese Eleonora Fiore nei 65 kg.