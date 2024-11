Amici e colleghi in politica, "avversari" sugli spalti: per Carcarese-Albissole al "Corrent" anche i sindaci

Amici e colleghi in politica, "avversari" nel tifo. L'anticipo dell'ultimo turno di Promozione girone A, quello che ha confermato la Carcarese in vetta al campionato, ha visto una partecipazione speciale per le due squadre: a sostenerle, al "Corrent", c'erano infatti i rispettivi sindaci.

A fare gli onori di casa è stato il primo cittadino biancorosso Rodolfo Mirri, un nome da sempre legato all'ambiente del calcio, che ha accolto il "rivale" del pomeriggio Gianluca Nasuti, sindaco di Albissola Marina e da sempre grande appassionato di calcio.

"Una partita di calcio molto attesa, quella tra la Carcarese e Albissole che ha acceso gli animi dei tanti tifosi accorsi sulle tribune. Questo pomeriggio ha vinto lo sport e i veri valori sportivi, che sono quelli, prima di tutto, della solidarietà e del rispetto reciproco" ha commentato il sindaco Mirri.