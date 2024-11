Al Festival Orientamenti le emozioni di 25 anni di Stelle nello Sport

Gli studenti che partecipano al Festival Orientamenti potranno incontrare alcune grandi “Stelle nello Sport” ma anche emozionarsi grazie al “cubo” in cui immergersi in 25 anni di grandi momenti di Sport firmati “Liguria”. La Camera Immersiva di Stelle nello Sport, realizzata da ETT, è protagonista al Porto Antico di Genova nell’ambito del Festival Orientamenti.

Nei video del cubo immersivo sono ripercorsi 25 anni di imprese compiute dagli sportivi liguri: gli studenti possono rivivere le emozioni di quei momenti, empatizzando con l’atleta e riscoprendo il senso di orgoglio e di identità che solo i grandi successi sportivi sanno suscitare. Orgoglio e identità che, accompagnati a un forte senso di appartenenza, assumono per il pubblico ligure un valore ancora più profondo quando a trionfare sono gli atleti di casa.

ETT, azienda genovese di Gruppo SCAI che progetta e produce a livello internazionale allestimenti multimediali per cultura, turismo ed eventi, si è occupata dello sviluppo del cubo immersivo 25Y IMMERSIVE BOX per festeggiare i 25 anni di Stelle nello Sport, progetto che promuove eventi e attività per valorizzare tutti gli sport e diffondere la cultura e i valori sportivi in Liguria.

Dal “mitico” Italia-Nuova Zelanda del 2000 al Ferraris alla vittoria della Coppa Davis con il ligure Arnaldi nel 2023. Il percorso emozionale si sviluppa attraverso le gesta di Alessandro Petacchi, Alex Liddi, Pietro e Gianfranco Sibello, Silvia Salis, Paola Fraschini, il Settebello, Bianca Del Carretto, Vittorio Podestà, Francesco Bocciardo, Martina Mongiardino, Niccolò Canepa, Asia e Alice D’Amato, il Derby della Lanterna, Luminosa Bogliolo, la Pro Scogli Chiavari, Fabio Fognini, il Galeone di Genova, Pietro Sibello, Viviana Bottaro, Lorenzo Sommariva, Alberto Razzetti, Chiara Rebagliati, Pierre Bruno, Michela Braga, Linda Cerruti e la Nazionale di Nuoto Artistico, Francesca Clapcich e Paolo Porro.

Due stelle di rugby e nuoto artistico saranno protagoniste domani al Festival Orientamenti: Linda Cerruti e Giovambattista Venditti. Linda racconterà la storia dell’amore per il nuoto artistico. Venticinque anni ininterrotti, tra le prime gare regionali e la sua terza Olimpiade. Una storia di successo, raggiunto in una disciplina che racchiude numerose abilità: dall’allenamento all’espressività, passando per la sincronia con le compagne. Linda illustrerà le grandi qualità di una disciplina che riassume eleganza e tecnica (ore 10:00 - Sala 10 The Space). Giovambattista Venditti racconterà il percorso della Nazionale di Rugby. L'ingresso nel Sei Nazioni e la crescita della popolarità del rugby. I valori di lealtà, rispetto, fair play che rendono questa disciplina unica nel panorama mondiale. La battaglia sportiva che sfocia sempre nell'amicizia tra giocatori, uomini e donne, di paesi diversi. Venditti spiegherà perché l'avversario, per un rugbista, non è mai un nemico. Con le sue 44 presenze azzurre, spiegherà perché il rugby è uno sport sempre più vicino alla gente.

25Y Immersive Box