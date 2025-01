Capodanno speciale ad Artesina con fiaccolata sulla neve, musica e fuochi d'artificio

Artesina si prepara a salutare il 2024 e a dare il benvenuto al 2025. L'attesa è scandita da giornate indimenticabili sulle piste grazie a un sole fantastico e a una neve meravigliosa. Divertimento ed emozioni per ogni curva, all'interno di un paesaggio ideale per chi ama sciare e trascorrere ore all'insegna del relax e dell'amore per gli sport invernali. Sono aperti gli impianti di Colletto, Costabella, Mirafiori e Castellino. Sono a disposizione degli utenti, di famiglie e persone di ogni età, le piste di Colletto, Gaviot, Mirafiori, Quarti alta, Quarti bassa e Selletta, oltre al campo scuola Costabella.

Un ricco calendario di eventi e manifestazioni, in questo periodo di festività, accompagna i visitatori durante la permanenza sul territorio. Domani il conto alla rovescia verso il 2025 si apre alle 17 con la fiaccolata dei bambini, seguita dalla tradizionale discesa con fiaccole dei maestri di sci. Vin brulè e panettone per tutti, con live music a partire dalle 23 in piazza ad Artesina. Dopo il count down per l'arrivo di mezzanotte, uno spettacolo pirotecnico celebrerà l'arrivo ufficiale del primo giorno del nuovo anno. La festa proseguirà con il DJ Set.



Non mancherà neanche quest’anno la magia del Presepe vivente che vedrà i figuranti di Pianvignale protagonisti degli antichi mestieri ad Artesina nella giornata di giovedì 2 gennaio. Lunedì 6 gennaio l'impaziente attesa dei bambini per l'arrivo della Befana sugli sci.

Le festività natalizie ad Artesina sono, come ogni anno, accompagnate dalle evoluzioni di Pinky, il coniglio rosa mascotte di Artesina. Guiderà la fiaccolata di San Silvestro e ballerà ogni domenica sul palco centrale della località con grandi e piccini. I mercatini di montagna inoltre, fissati quasi in ogni giornata, renderanno le ambientazioni suggestive e calorose in vero clima natalizio.