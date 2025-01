Lunedì 6 Gennaio il 35° Cimento dell'Epifania firmato Sportiva Sturla

La Sportiva Sturla organizza, nella mattinata di lunedì 6 gennaio, il 35° Cimento Invernale, uno dei tradizionali appuntamenti curati annualmente dalla centenaria società sportiva genovese. Evento tra i più sentiti e partecipati, non solo dai loro tesserati ma dagli appassionati di Nuoto di tutte le età e anche da coloro che sfruttano l’occasione per tuffarsi in mare lontano dalle brezze estive.

Appuntamento a partire dalle 10 con ritrovo e iscrizioni presso la sede di via V Maggio. Alle 11.30 il via al Cimento, con a seguire speciali premiazioni e corroboranti piatti di pasta e fagioli per ciascun partecipante. Costo d’iscrizione 7€.

"Il Cimento è l'occasione per ritrovarsi tutti insieme alla conclusione delle festività natalizie - afferma Giorgio Conte, presidente della Sportiva Sturla - Confidiamo in una bella partecipazione da parte di tanti temerari e affezionati amici del nostro sodalizio, pronto ad affrontare una nuova stagione di importanti appuntamenti".

Il 2025 vede la Sportiva Sturla, insignita recentemente del Collare d’Oro al Merito Sportivo (massima onorificenza Coni), protagonista sul fronte organizzativo con altri 3 grandi appuntamenti agonistici: il 6° Memorial Gardella di nuoto per salvamento (15 giugno), il 21° Trofeo Panarello-Torneo del Mare (luglio) l’81° Miglio Marino (14 settembre).