Artesina "a tutta neve" verso le festività natalizie

Artesina si prepara per le festività natalizie. Giornate da vivere sulla neve, con possibilità di usufruire degli impianti di Colletto, Costabella, Mirafiori e Castelino, delle piste Colletto, Gaviot e Campo Scuola Costabella, con le strade di collegamento Quarti Alta e Quarti bassa e Selletta.



Un 2024/2025 nel segno dell'innovazione e della volontà di migliorare la qualità dei servizi dedicati agli utenti, in particolar modo alle famiglie in arrivo da tutta Italia e da numerose parti d'Europa e alle scolaresche. A tal proposito Artesina, la montagna amica a metri zero caratterizzata dall'attenzione per attività ludiche ed educative, è già stata letteralmente presa d'assalto da numerosi studenti inglesi a partire dall'apertura anticipata del 7 dicembre. Il peruodo natalizio regalerà emozioni alle famiglie e ai giovani con numerose attrazioni: in particolare, già grande attesa per il Capodanno in piazza con musica dal vivo e DJ set, unitamente alla tradizionale fiaccolata dei maestri, e per l'arrivo della Befana sugli sci. Giornate intense anche per Pinky, il coniglio rosa mascotte di Artesina, come sempre pronto a ballare con grandi e piccini.

Online saranno aggiornate in tempo reale tutte le informazioni utili: dal sito ufficiale www.artesina.it alle pagine fb ed Instagram. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174.242000 o scrivere alla mail posta@artesina.it .