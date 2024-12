Cogoleto Sport Convention: domani la festa al Pala Damonte

Si terrà domani presso il Pala Damonte (ore 17:30), “Cogoleto Sport Convention”, la manifestazione di celebrazione delle eccellenze sportive locali. Un’occasione importante di promozione dello sport territoriale, legata all’incoronazione dei migliori atleti e team di Cogoleto, unitamente alla consegna da parte del Comune di Cogoleto alle sezioni del CFFS di attrezzature sportive utili allo svolgimento dell’attività di base ed agonistico.



Sfileranno atlete e atleti protagonisti nelle numerose discipline sportive del CFFS: Atletica, Bocce, Calcio, Ciclismo-Mtb, Ginnastica, Pallavolo, Pallacanestro, Rugby, Tennis, Kyudo, Yoga e Ju Jitsu. Al fianco del Sindaco Paolo Bruzzone e dall’Assessore allo Sport Alberto Corradi, consegneranno i premi le autorità istituzionali e sportive e alcune “stelle sportive” quali Francesca Zunino (olimpica a Parigi 2024 nel nuoto artistico), Filippo Armaleo (campione europeo under 23 di spada) ed Enrico Zappavigna (medagliato al mondiale di pallavolo negli sport silenziosi).



Numerose anche le “stelle” cresciute proprio a Cogoleto, come le rugbyste Giulia e Micol Cavina e le cestiste Giorgia Gorini e Sara Zanetti. Basket ancora al centro dell’attenzione con Lorenzo Canepa, in forza nel 2024/2025 al CUS Genova in serie C Interregionale, il suo attuale allenatore Giovanni Pansolin che ha condotto la squadra dell'Università degli Studi di Genova durante i campionati europei in Ungheria e Claudio Bruzzone, capitano della squadra di serie D cogoletese e tra i migliori realizzatori dell’ultimo campionato. Applausi per Arianna Tagliafico, tre volte campionessa regionale assoluta e Under 20, e per Luca Leoni, coach della Nazionale Under 17 di pallavolo campione del mondo.



"L'amministrazione comunale – sottolinea il Sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone - sostiene convintamente la pratica delle attività sportive. In questi anni sono state investite molte risorse in un programma di riqualificazione degli impianti sportivi. Lo facciamo per i nostri ragazzi perché lo sport non è solo uno svago ma un’importantissima opportunità di aggregazione e socializzazione. Lo sport insegna valori umani che i ragazzi si portano dietro nella vita: amicizia, impegno, sacrificio, solidarietà. Oggi non celebriamo solo coloro che hanno ottenuto risultati e che hanno dato lustro al nostro Paese, celebriamo lo sforzo, la costanza ed il sudore che ci è voluto per ottenerli ma anche i loro insegnanti, genitori, amici e compagni che li hanno supportati".



“Venerdì prossimo Cogoleto si prepara a rendere omaggio ai suoi atleti, che si sono distinti in numerose discipline sportive”, spiega Alberto Corradi, Assessore allo Sport del Comune di Cogoleto. “In questa speciale occasione, vedremo sfilare i protagonisti dello sport locale, tra cui

anche le stelle cresciute nella nostra comunità e che con i loro successi ci rendono felici.

É un onore, come Assessore allo Sport, celebrare il talento e l’impegno che caratterizzano i nostri atleti e che contribuiscono a rendere Cogoleto un punto di riferimento nel panorama sportivo. Un evento che non solo valorizza il successo sportivo, ma ispira anche le future generazioni a credere nelle proprie passioni. Sarà inoltre una bella occasione per stare insieme e farci gli auguri di Natale”.



L’Atletica Leggera celebra i risultati di Bonasera Samuele, Geraci Mattia, Ghirardini Gabriele, Grandinetti Edoardo, Lagana’ Denis, Milanese Pietro e Sitzia Lorenzo. Festa per l’Under 12 (Ansaldo Alessandro, Bocchi Marco, Buti Federico, Calcagno Giorgio, Caviglia, Stefano, Ferlenga Matteo, Fortunato Loris, Gavarone Luca, Granone Cristiano, Mastrocicco Giacomo Ilario, Moro Francesco, Murati Diego, Perata Edoardo, Perrone Filippo, Rossi Alessandro, Sanfilippo Matteo, Tanganelli Mattia, Valle Alessio) e l’Under 11 (Amos Pietro, Ansaldo Francesco, Boicu Rares Nicolas, Bonomo Andrea, Correddu Francesco, Falqui Gregorio, Ferrari Jacopo, Galussi Mattia, Gambino Simone, Lagana’ Matteo, Lavoratore Riccardo, Melillo Frasca Simone, Paolini Matteo, Pastorino Mattia, Patera Francesco, Patrone Licia, Siri Edoardo, Tanganelli Lorenzo, Valle Nicolo’, Parodi Davide, Puppo Matteo) vincitrici del titolo provinciale.



Ginnastica al centro dell’attenzione per la vittoria nazionale del trio categoria L2 Open FGI e i numerosi risultati di rilievo UISP. Le protagoniste sono Barone Sofia, Becucci Sofia, Bignone Emma, Bucucci Bianca, Calcagno Giada, Canepa Elena, Carlini Valentina, Casella Giorgia, Imparato Ilaria, Manfredini Bianca, Michelis Ambra, Michelis Aurora, Pezzoli Emma, Rotella Melissa e Siri Violante.



Tatiana Sammartano porta in alto Cogoleto nella Mountain Bike per la categoria age group, con il bronzo assoluto internazionale alla Coppa Città di Albenga, l’argento alla Gran Fondo Muretto, l’argento europeo nel triathlon cross (campionessa italiana di categoria) e negli europei XTERRA.



La Pallavolo va orgogliosa del titolo regionale under 18 e del buon piazzamento nazionale firmato da Casati Sofia, Cella Carlotta, Colangelo Martina, Costa Anna, Decamillis Maria, Esposto Maya, Fabbris Vittoria, Fabiani Sofia, Gatto Egle, Ottonello Asia, Piccardo Michela, Piromalli Alessia, Roserba Gaia, Rostirolla Emma, con gli allenatori Pusceddu Massimo e Della Rosa Giulia e Il Dirigente: Buonomo Valerio. Saranno premiate anche le campionesse territoriali Under 16 Baldassini Angelica, Cella Lorenza, Colangelo Martina, De Tonetti Caterina, Esposito Alice, Esposto Maya, Fontanella Alice, Ottonello Elena, Pelli Giulia, Roserba Gaia, Rostirolla Emma, Scarafia Sveva e Spagnuolo Susanna con gli allenatori Druetti Ivana e Ziga, la dirigente Garrone Alberta. Bene anche le campionesse regionali Under 14 Basacchi Agnese, Celada Alice, Ciobanu Mara, Ciuffoni Livia, Devenuto Agnese, Fabiani Elisa, Lavanna Carlotta, Minniti Emma, Rena Arianna, Roserba Emma, Turone Aurora, Villarmonte Alice, Volpe Sofia, Zunino Alessia, con gli allenatori Rossi Elena e Cafasso Tatiana e il dirigente Rena Marco. A segno anche le Under 13 con il titolo regionale vinto da Abrami Lisa, Bertero Marta, Calcagno Arianna, Caviglia Agata, Ciuffoni Livia, Lenzini Maia, Moretti Giulia, Noli Federica, Odone Cecilia, Pignone Martina, Pignone Viola, Romanello Bianca, Roserba Emma, Speziotto Sara, gli allenatori Rossi Elena, Druetti Ivana e il dirigente Moretti Mirko. Il quarto posto tricolore di Roserba Gaia e Costa Anna spicca nel beach volley Under 18.



Passerella per tutti i campioni regionali under 16 del Rugby: Adrianzen Castillo Fabrizio Mohamm, Berrino Daniel, Bronze Alves Gabriel, Marjo, Cavalleri Leonardo, Covelli Pietro, Di Fazio Pietro, Farinelli Andrea, Gaggero Nicolo’, Gallino Roberto, Gelati Alessandro, Ghiogliotto Gioele, Lenzi Jacopo, Longo Alessandro, Marchese Giorgio, Massabo’ Leonardo, Parodi Andrea, Pesce Pietro, Rollero Daniele, Tabor Andrea, Fadda Lorenzo, Giacomello Nicolo’, Martin Patacsil Jayden, Pinlilii Matteo e Pintilii Pietro.