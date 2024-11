Giudice Sportivo, Prima Categoria: le sanzioni nei quattro gironi, il Q&V perde Ferrotti per tre giornate

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 9/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



gara del 9/11/2024 SEGESTA SESTRI LEVANTE - BRUGNATO 1955

Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in questione;

• Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore CIZMJA DRITAN della Società SEGESTA

SESTRI LEVANTE, nel corso della gara, E' stato sanzionato con il provvedimento dell'ammonizione;

• Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni e dei

provvedimenti disciplinari, del provvedimento suddetto, che il calciatore CIZMJA DRITAN non risulta

essere tesserato;

• Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10 del CGS;

• Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

• Considerato che trattasi di irregolarità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 66 C.G.S.;

• Atteso che la gara in epigrafe si Ë conclusa con il risultato di 2-0 in favore della società SEGESTA

SESTRI LEVANTE;

• Considerato che il predetto CIZMJA DRITAN risulterebbe aver preso parte alle gare di Campionato e

Coppa Liguria:

− ATLETICO CASARZA - SEGESTA del 02.11.2024

− RIOMAIOR - SEGESTA del 26.10.2024

− SEGESTA - F.C. LAVAGNA del 19.10.2024

− COGORNESE - SEGESTA SESTRI LEVANTE del 12.10.2024

− SEGESTA - COLLI 2024 del 06.10.2024

− ROMITO MAGRA - SEGESTA del 29.09.2024

− CASARZA LIGURE – SEGESTA del 21.09.2024 (Coppa Liguria)



PQM



Dispone:

• di infliggere la sconfitta nella gara in oggetto con il risultato di 0 - 3 in favore della società

BRUGNATO 1955”;

• di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore CIZMJA DRITAN della Società SEGESTA

SESTRI LEVANTE, con decorrenza dalla data del suo eventuale tesseramento;

• di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 12 dicembre 2024 a carico del Dirigente

Accompagnatore Ufficiale della società SEGESTA SESTRI LEVANTE, Signor ANTONINO PIAZZA;

• di comminare l'ammenda di Euro 200,00 alla societ‡ SEGESTA SESTRI LEVANTE, a titolo di

responsabilità oggettiva;

• di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di rispettiva competenza con riferimento alle

gare precedentemente disputate dal predetto CIZMJA DRITAN.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.



GARE DEL 10/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/11/2024 POLIS. PIEVE LIGURE - BORGO INCROCIATI

Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in questione;

• Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società POLIS.

PIEVE LIGURE, con p.e.c. in data 11/11/2024 h 14:55 con notifica alla società controparte con con

p.e.c. in data 11/11/2024 h. 14:53;

• Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;

• Considerato che nel momento in cui si celebra la presente seduta la società POLIS. PIEVE LIGURE

Ë ancora in termini per presentare il formale ricorso;

• Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dover applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del

C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67,

settimo comma, qualora fosse depositato ricorso entro i termini previsti;



P.Q.M.



Dispone:

• Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara in esame;

• Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 21.11.2024, comunicandolo alle

società POLIS. PIEVE LIGURE e BORGO INCROCIATI, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e

dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.;

Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione



GARE DEL 6/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)



AMMONIZIONE (II INFR)

BARABINO NICOLO (BORGORATTI)

SARTORI GABRIELE (BORGORATTI)

FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)



AMMONIZIONE (I INFR)

BEI ALESSANDRO (BOLZANETESE VIRTUS)

MAGGI MATTEO (BOLZANETESE VIRTUS)

VINCENZI LUCA (BORGORATTI)

DURAND GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

LONGO ETTORE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)



GARE DEL 9/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00

SEGESTA SESTRI LEVANTE

V.D.G.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 28/12/2024

PIAZZA ANTONINO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

V.D.G.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/12/2024

MACRI RAFFAELE (ATLETICO QUARTO)

Espulso al 45+3 per aver rivolto al ddg espressioni irriguardose al termine della gara si recava nello

spogliatoio del ddg al quale rivolgeva ulteriori espressioni irriguardose.

AMMONIZIONE (I INFR)

ALICANDRO RENATO FRANCO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CHIANTARETTO ROBERTO (SANTERENZINA)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 5/12/2024

ROLANDO ALESSIO (OLD BOYS RENSEN)

A fine gara, pur essendo squalificato, si recava nella zona degli spogliatoi per rivolgere al ddg un'espressione irriguardosa. Sanzione da scontarsi al termine della precedente squalifica.

AMMONIZIONE (III INFR)

RAGNI ENRICO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BAZZIGALUPI ALEXANDRO (MULTEDO 1930)



AMMONIZIONE (I INFR)

BORDO STEFANO (BOLZANETESE VIRTUS)

MONACO GIOVANNI (BOLZANETESE VIRTUS)

VERDIGI UMBERTO (PRIARUGGIA G.MORA)

CERVIA ANDREA (RIOMAIOR 1965)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VALENTI NICOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

Espulso al 45+7, per doppia ammonizione al termine della gara rientrava sul tdg per protestare nei confronti

del ddg.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DALESIO FABRIZIO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE LUCIA FRANCESCO PIO (RIOMAIOR 1965)

NERI FEDERICO (CASTELNOVESE)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)

PISCITELLI FILIPPO (MULTEDO 1930)

PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BAGNASCO LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

REVERBERI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

GUZZO FRANCESCO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



AMMONIZIONE (III INFR)

AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

MANCA FLAVIO (BOLZANETESE VIRTUS)

CAVALLERO PIETRO (COGORNESE)

MOLINELLI MATTIA (COGORNESE)

PISCHE MATTIA (OLIMPIC 1971)

ABBADUTO MICHAEL (PEGLI LIDO FBC)

BARBIERI ALESSANDRO (PEGLI LIDO FBC)

VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)

FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

EL ATIKI ABDELLAH (SAVIGNONE)

INGENNO DANIELE (SAVIGNONE)



AMMONIZIONE (II INFR)

ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MAMMOLITI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

BOSSI FEDERICO (BARGAGLI SAN SIRO)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

DI DATO EMANUELE (BORGORATTI)

AMALFITANO MATTIA (BRUGNATO 1955)

BUCCHIERI MATTEO (CA DE RISSI SG)

FURNO ALESSIO (CA DE RISSI SG)

RUGARI JACOPO (COGORNESE)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SOTTIMANO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PERUCCHIO LUCA (MULTEDO 1930)

LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

SHAHAJ MARTIN (RABONA VIA DELLACCIAIO)

CONTI NICOLO (SANTERENZINA)

BOTTARO PIETRO (SAVIGNONE)

ROMANO GABRIELE (SAVONA F.B.C. 1907)

FASCE PIETRO (SORI)

CAROGLIO FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (I INFR)

CARDINI CLAUDIO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

LUCIANI DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

BALBI MARCO (BOLZANETESE VIRTUS)

DEL VIGO LEONARDO (BRUGNATO 1955)

DEL CORSO LORENZO (CASARZA LIGURE)

BORGHETTI MICHELE (CASTELNOVESE)

PRIVINO VALENTINO (COGORNESE)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

RAFFETTI FEDERICO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CHIASTRA FEDERICO (OLD BOYS RENSEN)

FERRANDO DAVIDE (OLD BOYS RENSEN)

VALENTI NICOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

DE ROSA ALESSIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

PERRIA LUCA (RABONA VIA DELLACCIAIO)

CATTANI VALERIO (RIOMAIOR 1965)

VEZZOLI RICCARDO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

DEL CARRIA FRANCESCO (SANTERENZINA)

PIZZOLATO SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

VOLPE CHRISTIAN (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

DI DIO GERARDO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

NIANG MOUHAMED (SORI)

SPADACINI STEFANO (SORI)

FERRADA DIMITRI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

FILES FILIPPO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)





GARE DEL 10/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/ 1/2025

MOZZONE CLAUDIO (DEGO CALCIO)

Al 30' st, entrava sul tdg per protestare quindi rivolgeva al ddg espressioni minacciose ed ingiuriose. Dopo

aver abbandonato il tdg, ripeteva tali espressioni fuori dagli spalti.



INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 5/12/2024

DESOGUS MANUEL (CADIMARE CALCIO)

A fine gara rivolgeva al ddg espressioni irriguardose.



AMMONIZIONE (II INFR)

SANDRI ANDREA (IMPERIESE CALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

VENTURINI ENRICO CARLO (COLLI 2024)

PALUMBO SIMONE (IMPERIESE CALCIO)

STORACE ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 12/12/2024

RODINO DIEGO HORACIO (DEGO CALCIO)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 5/12/2024

GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

SQUALIFICA FINO AL 28/11/2024

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIRARDI FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

BRUZZONE MASSIMILIANO (MASONE)

GIRGENTI DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

TEDESCHI ANDREA (ROMITO MAGRA 1922)

Al 37 st, dalla panchina, proferiva all'indirizzo del ddg un'espressione gravemente ingiuriosa e irriguardosa.



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FERROTTI GABRIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

colpiva volontariamente con uno schiaffo di bassa intensità un avversario senza conseguenze lesive.

REBORA MARCO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

Al 45+5 st, colpiva volontariamente con una ginocchiata il fianco di un avversario senza provocare

conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ELHDIY ZAKARIA (BOLANESE)

LORENZINI ELIA (COLLI 2024)

MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)

GARBARINO PIETRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

YACOUBI OUALID (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)

CALVI SAMUELE (MASONE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VALLARINO MORENO (LETIMBRO 1945)

MENCACCI STEFANO (QUILIANO&VALLEGGIA)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

FEJZILLARI XHONI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)



AMMONIZIONE (III INFR)

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

CHIUSANO DAVIDE (APPARIZIONE FC)

MAXENA FRANCESCO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

CALVINI DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)

INTILI LEONARDO (LETIMBRO 1945)

DE LUCA MAURICIO (MALLARE)

GATTO CHRISTIAN (MASONE)

GALANTE TOMMASO (ONEGLIA CALCIO)

DORIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SCAPPAZZONI LORENZO (RICCO LE RONDINI)

CUCURNIA NICOLO (ROMITO MAGRA 1922)

GRECO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)

PATITUCCI ADRIANO (SPOTORNESE CALCIO)

GATTUSO SIMONE (VADINO FOOTBALL CLUB)

DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (II INFR)

GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE)

MICHERO DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

IBNAICHE SAID (BORGIO VEREZZI)

ARDINGHI LUIGI (CAMPESE F.B.C.)

CRUDO ERIK (CAMPOROSSO)

OLIVERI EMANUELE (CAMPOROSSO)

CECCARELLI DAVIDE (COLLI 2024)

FERULLI DIEGO (COLLI 2024)

MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO)

OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO)

CUCUZZA GABRIELE (GOLFO DIANESE 1923)

GIUNTA LUCA (IRON FOX AMEGLIESE)

VESCHI CHAMNONGSRI N. (IRON FOX AMEGLIESE)

GROSSO GIULIO (MALLARE)

BARBAGALLO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

ASCOLI MATTEO (RICCO LE RONDINI)

KEITA MOUSSA (RICCO LE RONDINI)

PARMA NICCOLO (ROMITO MAGRA 1922)

CONDORELLI NICOLO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GRECO ALESSANDRO (SPERANZA 1912 F.C.)

BASSO LORENZO (SPOTORNESE CALCIO)

BIANCO ALESSIO (SPOTORNESE CALCIO)

BOEMI FRANCESCO (SPOTORNESE CALCIO)

MARTINO GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

TAVARONE FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)

BAGLIO SAMUEL GAETANO (VADINO FOOTBALL CLUB)

POGGIOLI SAMUELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (I INFR)

SIRI SAMUEL (ALTARESE)

BERTACCHINI MATTEO (APPARIZIONE FC)

BROCCOLI SIMONE (APPARIZIONE FC)

MENDOLA FILIPPO (APPARIZIONE FC)

GASCO FILIPPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

CURTI SIMONE (BORGIO VEREZZI)

CAMINITA JACOPO (BORGO INCROCIATI)

SCATIGNA MARCO (CADIMARE CALCIO)

PICCARDO DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

CALCOPIETRO LUCA (CAMPOROSSO)

DE MADRE DAVIDE (CENGIO)

IRIANA HARRISON OSAREM (CENGIO)

FRANCESCHINI LORENZO (COLLI 2024)

DOMENICONI ANDREA (DEGO CALCIO)

RAVETTINO LUCA (F.C.LAVAGNA 2.0)

TONTOLI GABRIELE (F.C.LAVAGNA 2.0)

ARRIGO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)

FILIBERTO DANIELE (IMPERIESE CALCIO)

CONTI MARCO (IRON FOX AMEGLIESE)

LEONINI LUCA (IRON FOX AMEGLIESE)

SATURNI ANDREA (LETIMBRO 1945)

VALLE PIETRO (LETIMBRO 1945)

VELEZ ROMERO ANTHONY (LETIMBRO 1945)

PANARO ALESSANDRO (MALLARE)

MACCIO MIRKO (MASONE)

MARCHELLI LUCA (MASONE)

MINASSO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

ALEMANNO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

MOLINARI MICHELE (OSPEDALETTI CALCIO)

ORECCHIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

SALANI PIETRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CERVINI ALESSANDRO (RIESE)

DONDERO JACOPO (RIESE)

BERTAGNA EDOARDO (ROMITO MAGRA 1922)

CARRERA GABRIELE (SPOTORNESE CALCIO)

FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

ROGNONI DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)

FONTANA MATTEO (VADESE CALCIO 2018)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

BUTTU GABRIELE (VADINO FOOTBALL CLUB)

GIORDANO CLAUDIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

SORACE PAOLO (VADINO FOOTBALL CLUB)

GARBARINO PIETRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

POZZATI LUCA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)