Giudice Sportivo, Serie D. L'Imperia perde tre big, una giornata a Mencagli, Gulli e Venneri

Il Vado non avrà Venneri nel prossimo incontro

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 30/ 3/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GHELLER MAVILLO (NOVAROMENTIN SRL) Per proteste nei confronti dell'Arbitro.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CASTAGNA AMERIGO (IMPERIA CALCIO SRL)

Dopo essere stato espulso a seguito di una doppia ammonizione, tentava di colpire con uno schiaffo il cartellino estratto dall'Arbitro.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR

MENCAGLI MATTIA (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

GULLI ANDREA (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

VENNERI ANDREA (VADO 1913 A.S.D.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CONROTTO GIORGIO (CHISOLA CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ONETO LUCA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)