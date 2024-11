Spotorno Run. L'8 dicembre sarà caccia al record

L’8 dicembre torna la Spotorno Run, la corsa su strada di 10 km inserita nel calendario nazionale Fidal che tanto successo ha riscosso lo scorso anno, risultando una delle più apprezzate gare sulla distanza della parte finale di stagione. Merito di un percorso dimostratosi molto veloce, sviluppato per la sua stragrande maggioranza su 5 km da ripetere due volte, che risente minimamente dell’influenza del vento. Un tracciato dove chi è in condizione può fare davvero grandi tempi.

Lo scorso anno la gara ha fatto registrare i nuovi record della corsa, 31’33” per Mattia Galliano e 36’38” per Camilla Magliano e c’è già chi scommette che saranno ancora a rischio il prossimo 8 dicembre. Epicentro della corsa sarà ancora una volta Piazzale Ferrer, a lato dell’Hotel Tirreno, con lo start previsto alle ore 10:00. Alle 11:30 sono fissate le premiazioni, che riguarderanno i primi 5 assoluti, i primi 5 italiani e i primi 3 di ogni categoria.

La quota di partecipazione è di 15 euro con scadenza il 5 dicembre. Si potrà provvedere online ma anche presso il punto vendita Sporting Savona in Piazza Guido Rossa 26R (Palazzo Crescent) a Savona e presso la Casa del Turismo in Via Aurelia 42 all’altezza dei Giardini di Spotorno, in questo caso sabato 7 dicembre dalle 16:00 alle 18:00.