Calcio, Prima Categoria A. Giornata mare - monti, spicca Andora - Ospedaletti

Dopo la seconda vittoria consecutiva del Vadino entrerà totalmente nel vivo l'ottava giornata del girone A di Prima Categoria.

Doppio confronto savonese per le due capolista: l'Ospedaletti e la Golfodianese. Sulla carta quello degli orange si preannuncia più complicato, in casa dell'Andora, mentre i rossoblu riceveranno un Borgio ancora a secco di punti utili.

Vuole muovere la classifica anche il Mallare, atteso dal difficile confronto contro la Baia Alassio. Sempre in Valbormida promette spettacolo Cengio - San Filippo Neri Yepp Albenga. Confronto mare - monti anche in Virtus Sanremo - Altarese e Borghetto - Dego, con la sfida tutta imperiese tra Camporosso e Oneglia a completare il programma.