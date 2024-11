Calcio, Quiliano & Valleggia. Molinaro: "Il loro primo gol ci ha dato la sveglia. Le assenze non siano un alibi"

Non è stato certo l'avvio di campionato che si aspettava il Quiliano & Valleggia. Mister Molinaro però non vuole aggrapparsi all'alibi delle assenze, anche dopo il ko odierno con il Savona.

"L'approccio non è stato dei migliori, ma quanto meno il loro primo gol è stato utile per darci la sveglia. Quando siamo passati al 4-4-2 abbiamo fatto meglio, ma il Savona, con la proprietà del loro palleggio, ci ha fatto stancare per poi colpirci in ripartenza. Il loro terzo gol era in netto fuorigioco, ma potevamo intervenire prima.

Spiace aver subito gol su errori dei singoli, possiamo indubbiamente fare meglio. Le assenze da inizio stagione? Oggi ci mancavano Brini e Ferrotti, due elementi a cui.è difficile rinunciare per qualsiasi squadra, ma di fatto è da inizio campionato che non ho mai potuto lavorare con la rosa al completo. Questo però non dev'essere un alibi: in campo si va undici contro undici..."