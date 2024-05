Kick Boxing Savate Savona: premio al Chiabrera per Chiara Vincis e poi rotta verso la Corsica

Lo scorso sabato 27 aprile preso il teatro Chiabrera di Savona si è svolto il “Gala dello sportivo Savonese 2023“ organizzato e diretto per il secondo anno consecutivo da Fabio Incorvaia, tra i premiati anche otto atleti della Asd Kick Boxing Savate Savona che hanno ottenuto prestigiosi risultati a livello nazionale e internazionale.

Nello specifico si parla di: Silvia Debenedetti, Letizia Penaccino, Matteo Manduca, Denise Vadda, Cristian Rivera, Matteo Fichera, Aurora Minasso ed infine ma non per ultima Chiara Vincis che, grazie al titolo mondiale di Savate (boxe francese) disputato e vinto lo scorso ottobre, è stata premiata a sorpresa durante la manifestazione con il premio messo a disposizione da Regione Liguria.

Alcuni di questi atleti, seguiti dal Maestro Andrea Scaramozzino sono ora in partenza per un importante match internazionale di kickboxing-K1 presso il Galà denominato “La Nuit Du Kick III” che si terrà sabato 11 maggio a Biguglia in Corsica.

Ad incrociare i guanti saranno

- Matteo Fichera classe B cat - 67 kg che si opporrà al francese Emanuel Velicu

- ⁠Aurora Minasso classe B cat - 60 kg contro la francese Clémence Leleu

- ⁠Chiara Vincis invece disputerà un incontro di k1 professionista nella categoria di peso - 60 kg valido per la cintura dell’evento contro la forte francese Clara Pennequin.

Il Maestro pur conoscendo la forza e il valore degli avversari sa che i propri atleti daranno il meglio e non regaleranno facilmente la vittoria agli avversari.