Calcio, Seconda Categoria. La Priamar vince nell'anticipo, il programma dei gironi A e B

GIRONE A

Non ci saranno confronti diretti tra le savonesi in questa quarta giornata.

La capolista Cisano è attesa nel posticipo dalla trasferta in casa del Bordighera.

Scenderanno in campo entrambe alle 14:30, invece, il Pietra Ligure Under 21 in casa del Vallecrosia e la Villanovese, pronta a ospitare il Riva Ligure.

GIRONE B

Il gol di Amato nel posticipo ha premiato la Priamar contro il Cengio B.

Il resto del programma sarà concentrato tutto alle 14:30.

La terza giornata effettiva vede una sola capolista, il Plodio, impegnata nel derby contro il Pallare.

Sarà ricco però il parco delle sfide aperte a ogni pronostico. Per la Rocchettese l'avversaria di giornata sarà la Virtus Don Bosco, trasferta a Noli invece per il Bardineto. La Veloce ospiterà il Q&V B, il Murialdo il Sassello.