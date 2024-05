Calcio, Serie D. Il Vado a Milano per blindare i playoff, l'Albenga chiude a Lavagna

Ancora 90 minuti e la regular season del campionato di Serie D arriverà a conclusione.

Il Vado chiuderà il proprio cammino a Milano, sul campo di un Alcione che, si spera, abbia ancora addosso qualche "scoria" dai festeggiamenti per la promozione in Serie D.

I rossoblu dovranno infatti verosimilmente vincere per aggiudicarsi l'accesso ai playoff, in attesa dell'esito di Bra - Asti e di Derthona - Ligorna.

Obbligati ad ottenere l'intera posta in palio anche i leoncelli, per blindare la salvezza: Vogherese e Chieri sono a un punto, ma molto passerà anche da Pinerolo - Alba, con la squadra di Viassi chiamata a muovere la classifica per non vedere il gap dal sest'ultimo posto raggiungere gli otto punti: un gap che condannerebbe da regolamento i cuneesi alla retrocessione in Eccellenza.

Ultimo appuntamento anche per l'Albenga, con il rinnovo del parco soci pronto ad essere ufficializzato, dopo la visita alla squadra, entro martedì.

Il programma.