Calcio, Cairese. La cura Nappi non decolla, valbormidesi ko a Gozzano e la vittoria manca da quasi due mesi (GLI HIGHLIGHTS)

L'ultima affermazione della Cairese è arrivata a fine settembre, quando la squadra all'epoca allenata da Boschetto riuscì a superare il Vado al termine di 90 minuti di grande intensità.

Di quella squadra sembra rimasto poco per spirito e capacità di trovare la via della porta. L'infortunio di Gueye può spiegare infatti solo in parte un'involuzione offensiva così evidente. I numeri infatti non mentono, sono solo tre i gol realizzati negli ultimi otto incontri.

Ieri la via della porta l'ha trovata Lazzaretti, bravo come sempre a trovare tempi e spazi per l'inserimento vincente. L'ultima marcatura messa a segno da una punta risale al 6 ottobre proprio con Gueye, tra l'altro su calcio di rigore.

Anche ieri contro il Gozzano si sono viste prevalentemente occasioni da piazzato o con tiri dalla distanza: serve quindi una svolta rapida per evitare di rimanere a lungo impantanati nei bassifondi della graduatoria.

LA SINTESI DI VCO AZZURRA:

GOZZANO - CAIRESE 2-1

GOZZANO: Aiolfi. Gemelli, Ori, Masetti. Monteleone (21' st Di Giovanni), Pluvio (26' st Bianchi), Carollo, Fragomeni (40' st Rosso). Sangiorgio (26' st Italiano), Lettier. Lischetti (33' st Dentale).

A disposizione: Ravarelli, Sandoval, Lattari, Ahayaoui.

Allenatore: Lunardon

CAIRESE: Cerantola. De Mori, Gargiulo, Onkony, Lartey, Lazzaretti (26' st An selmo), Castiglia, Ngamba (21' st Silvestri), Garcia (22' st Turone), Fernandez, Sassari (13' st Diagne).

A disposizione: Rizzo, Garbarino, Chiarlone, Vignaroli, Federico.

Allenatore: Nappi

ARBITRO: Colelli di Ostia