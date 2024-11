Calcio, Pontelungo. Il gol di Rocca lancia gli ingauni al secondo posto, 1-0 al Little Club James

Ancora un successo per il Pontelungo che batte di misura il Little Club James e balza al secondo posto della classifica.

Il goal partita arriva in avvio di gara, Chariq dalla sinistra crossa per Delfino che rimette in mezzo di testa per Rocca che in tuffo spedisce la palla in rete. Nel corso del primo tempo fioccano ma poca precisione e un portiere ospite in palla negano il raddoppio.

Nella ripresa la squadra genovese alza i ritmi, ma sono gli ingauni a segnare, palo di Guardone, sfera che arriva a Ciravegna che segna ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco.

Settimana prossima sfida in casa della temibile Sestrese, un’altra occasione per dimostrare di meritare le zone di vertice.



PONTELUNGO - LITTLE CLUB JAMES 1-0

Marcatore: 13’ Rocca.

Pontelungo: Breeuwer, Bolia, Calcagno, Roa scio, Farinazzo, Badoino A., Delfino (67’ Pollero), Asteggiante (66’ Ciravegna), Rocca (77’ Ardissone), Marquez, Chariq.

A disposizione: Ghiozzi, Bovio, Gerini, Caneva, Sfinjari.

Allenatore: Zanardini



Little Club James: Bongiorni, Leonardi (67’ Canellini), Pocaterra (88’ De Rosa), Carra, Crovetti, De Persiis (75’ Eranio), Garaventa (80’ Parodi), Bilanzone, Giorgi (69’ Raiola), Chaves Moncada, Siddi.

A disposizione: Parise, Allocca, Cinardo, Broso.

Allenatore: C. Rossetti



Arbitro: Magaglio di Imperia.