Festa dello Sport 2025, fissate le date per la ventunesima edizione

Si terrà dal 23 al 25 maggio 2025 la ventunesima Festa dello Sport. Ritorna l'appuntamento curato da Porto Antico di Genova Spa e Stelle nello Sport per promuovere i valori dello sport, con particolare attenzione ai giovani, all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Un mix di attività ed eventi che hanno coinvolto nel 2024, anno di "Genova Capitale Europea dello Sport", oltre 140.000 persone. Un record straordinario, raggiunto grazie alla sinergia attivata dagli organizzatori con un crescente numero di Federazioni, Enti e Società sportive. Una speciale unità di intenti, un "patto" sempre più forte per far conoscere lo Sport in tutte le sue forme e, in particolare, la sua capacità di migliorare la qualità di vita delle persone.

Il Porto Antico sarà caratterizzato, ancora una volta, dall'allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d’Italia, affacciato direttamente sul mare. Dopo aver raggiunto quota 132 attività sportive nei 140.000 metri di spazio a disposizione, la volontà per il 2025 sarà quella di ampliare ulteriormente l'offerta di sport per la popolazione ligure e per i turisti. Tutte le prove saranno come al solito completamente gratuite, rese possibili dalla presenza di centinaia di istruttori qualificati. La Festa dello Sport vivrà sia negli spazi all’aperto del Porto Antico, sia negli spazi espositivi coperti dei Magazzini del Cotone e arriverà anche in Piazza Caricamento.

La Festa dello Sport sarà patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova, Sport e Salute, Coni e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria e si avvarrà della storica collaborazione di Uisp e Consorzio Sociale Agorà.

Venerdì 23 maggio sarà come sempre la giornata dedicata agli studenti con l’Olimpiade delle Scuole, un format rinnovato nel 2024 e molto apprezzato dai docenti che offre ad ogni classe appartenente alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado di provare almeno 5 discipline. Gli studenti saranno coinvolti anche nell'ambito delle premiazioni del nono Concorso scolastico “Il Bello dello Sport”. Sabato 24 e domenica 25 si susseguiranno poi esibizioni e sport per tutti, e ancora tornei e competizioni ufficiali come il Miglio Blu, la gara podistica competitiva di Km 1,609 intorno ai Magazzini del Cotone.

Proseguendo nel percorso virtuoso avviato ormai da diversi anni, la Festa sarà sempre più sostenibile, inclusiva e solidale, ed offrirà l’ormai “storico” sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti attraverso tre giornate di raccolta fondi con i volontari presenti all'interno dello stand di Stelle nello Sport.

Anteprima della Festa dello Sport sarà il 26° Galà delle Stelle, che celebrerà giovedì 15 maggio 2025 i migliori sportivi liguri nell’ormai tradizionale “Notte degli Oscar”.