Biglietti finale Champions League 2025: prezzo e info utili

Forse è l'evento di calcio più atteso dell'anno. Di sicuro è quello che fa registrare il maggior numero di richieste e quello con i prezzi più elevati. D'altronde dipende sempre tutto dalla domanda. Anche quest'anno sono state migliaia le richieste per i biglietti per la finale di Champions League. La partita che conclude la più importante competizione europea si disputerà il 31 maggio alle ore 21 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera (Germania). A disposizione dei tifosi, o semplicemente degli appassionati di questo sport che vorranno essere presenti, sono stati messi a disposizione dalla Uefa, al momento, un totale di 38.700 biglietti su 64.500. Le prevendite sono partite il 7 aprile. Come avrete potuto intuire, non tutti i biglietti disponibili per il totale della capienza dello stadio sono stati messi in vendita. Solo la metà è disponibile. Anzi, era disponibile. Perché bisognava approfittare di un ristretto lasso di tempo. Solo fino all’11 aprile, infatti, era possibile fare richiesta per poter avere i tagliandi della sfida. La restante parte di biglietti, invece, andrà divisa per le tifoserie delle due squadre che parteciperanno alla finale. Grande attesa dunque per i risultati Champions League delle due semifinali. Ma andiamo con ordine per capire modalità di acquisti, costo e info utili per i biglietti della finale di Champions League.

I biglietti per il pubblico generico a sorteggio

A partire dal 7 aprile sul sito della Uefa era possibile iscriversi, accedere e seguire tutte le istruzioni per acquistare i tagliandi dell’attesissimo incontro. Attenzione, acquistare senza però avere la certezza di farcela. Sì, perché la procedura è chiara e proprio sul sito della Uefa è tutto spiegato nel dettaglio. I biglietti per il pubblico non saranno venduti in ordine di arrivo, ma attraverso un'estrazione dopo il primo periodo di richieste. Dunque i tifosi interessati non dovevano far altro che tentare la fortuna mettendo a disposizione i propri dati e la promessa di pagare qualora venissero sorteggiati. In questa prima fase, per la metà dei posti disponibili, esistono tre categorie di prezzi dei biglietti a seconda dei settori: la prima ha un costo di 950 euro, la seconda di 650 euro, la terza di 180 euro. Il biglietto per persone con disabilità costa 70 euro e comprende un biglietto gratuito per un accompagnatore. Ma 70 euro è anche il prezzo per gli altri biglietti che verranno messi in vendita solo quando si avrà certezza delle due squadre finaliste. Dunque i prossimi risultati di calcio legati alla competizione in questione sveleranno il nome della partitissima.

Il rischio beffa dietro l’angolo: la strategia per non perdersi la finale

Qualcuno potrebbe domandarsi: ma un tifoso di una squadra che si trovava al momento della vendita ai quarti di finale, poteva già acquistare i biglietti oppure no? Ovviamente sì. Nessun impedimento. La grande differenza è che il prezzo in questa prima fase è molto alto rispetto ai 70 di quella successiva e quindi molti tifosi preferiscono aspettare anche per motivi economici. Oppure rischiare e procedere ora, accettando il prezzo più alto. Anche perché, poi, in caso di eliminazione della propria squadra ai quarti o in semifinale, la beffa sarebbe stata doppia: niente finale per la propria squadra del cuore e niente finale da spettatori. Magari c’è chi vorrebbe vederla a prescindere da cosa dica il proprio cuore. Di solito, però, a comprare biglietti generici sono soprattutto tifosi stranieri o semplici curiosi che non si perdono neppure uno dei più importanti appuntamenti di ogni sport. Anche del calcio, ovviamente.

La Fans First è la categoria più economica

Si chiama Fans First la categoria più economica di biglietti. Ogni tagliando, come detto, costa 70 euro ed è messo a disposizione per i tifosi delle squadre che parteciperanno alla finale di Champions League. I due club riceveranno 18mila biglietti ciascuno e dovranno poi metterli a disposizione dei tifosi. I restanti biglietti sono destinati al comitato organizzatore locale, alle federazioni affiliate alla UEFA, ai partner commerciali, alle emittenti e alla UEFA.

















