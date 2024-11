Calcio, Savona. Contatti con Coverciano per avere Cola in panchina: "Casistica favorevole, possibile via libera entro qualche settimana"

Dovrebbe risolversi nel giro di poche settimane l'inghippo burocratico relativo alla posizione del tecnico del Savona, Emanuele Cola.

L'allenatore biancoblu non ha infatti ancora potuto dirigere da bordocampo l'undici biancoblu, a causa del tesseramento a inizio stagione all'interno del vivaio del Città di Cogoleto.

Il Savona, forte di una casistica favorevole ai tecnici, si è subito messo in contatto con Coverciano per dipanare la matassa e permettere al proprio mister, in tempi ragionevoli, di tornare a sedere in panchina.

L'attesa dovrebbe durare ancora un paio di incontri; fino al via libera federale sarà Armando Amicone il tecnico patentato presente in distinta.