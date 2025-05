Calcio, Promozione. Varate le date post-regular season: il calendario di spareggi, playoff e playout

Domenica verrà disputata l'ultima partita del campionato di Promozione e tutte le squadre già certe di dover proseguire il proprio percorso stagionale si stanno organizzando per programmare i propri incontri.

Ieri il Comitato Regionale Ligure ha definito il calendario di tutti gli impegni relativi ai gironi A e B.

La finale per l’assegnazione del Titolo del Campionato di Promozione verrà programmata come di seguito:

Finale: sabato 10 maggio 2025 (accordi tra le Società)



La fase di play off verrà programmata come di seguito:

Primo Turno: domenica 11 maggio 2025

Secondo Turno: domenica 18 maggio 2025

Terzo Turno: domenica 25 maggio 2025

Qualora in entrambi i Gironi non venissero disputati i primi due turni della fase di play off, il Terzo Turno degli stessi verrà disputato:

Domenica 11 maggio 2025. La fase di play out verrà programmata come di seguito:

Andata: domenica 11 maggio 2025

Ritorno: domenica 18 maggio 2025 Qualora nel Girone “A” si rendesse necessaria la disputa di uno spareggio, la programmazione, per il Girone interessato, sarà la seguente:



Spareggio: domenica 11 maggio 2025

Andata play out: domenica 18 maggio 2025

Ritorno play out: domenica 25 maggio 2025