Calcio, Voltri 87. Di Fede tra la Coppa e il prossimo campionato: "Col Cisano potevamo chiuderla all'andata, mi aspetto una Prima B competitiva"

Non sarà il mancato approdo alla finale di Coppa Liguria a intaccare il fantastico percorso stagionale del Voltri 87.

Per mister Di Fede e i suoi ragazzi ci sarà infatti l'occasione l'anno prossimo di misurarsi con la Prima Categoria, dopo la promozione incamerata nell'ultimo campionato, ma senza la possibilità di mettere a segno il double dopo l'eliminazione di Cisano.

"C'è rammarico ripensando soprattutto alla gara di andata e al grande numero di occasioni che siamo riusciti a crearci. Potevamo chiudere subito la pratica qualificazione, invece abbiamo permesso al Cisano di rimanere in corsa.

Della prova al "Raimondo" sono comunque soddisfatto, di fatto Canciani non ha compiuto una parata e anche in casa dei biancoblu, pur su un terreno per noi non facile, ci siamo costruiti le opportunità per arrivare in finale, penso al rigore e alla traversa colpita nel finale.

Complimenti ai nostri avversari, l'arbitro poteva essere più incisivo nel limitare alcuni loro atteggiamenti, ma comprendo fosse la via per loro più fruttuosa per tentare di passare il turno.

Il prossimo campionato? Sarà stimolante per una realtà come la nostra, probabilmente affronteremo le squadre savonesi all'interno del girone B. Dovremo farci trovare pronti, il livello di competitività è davvero alto".