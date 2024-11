Tennistavolo: il bordigotto Matteo Marani vince la seconda prova del GP Liguria di Tennis Tavolo nella categoria 'Assoluto'

Matteo Marani, atleta del GSTT Bordighera si è riconfermato il giocatore più in forma e promettente della Liguria in ogni categoria. Nel fine settimana si è aggiudicato anche la seconda prova del GP Liguria di Tennis Tavolo nella categoria 'Assoluto'.

Ha battuto in finale Emiliano Lagorio (n° 325 nazionale). Matteo ha affrontato tutti gli avversari a viso aperto riconfermandosi campione fino alla prossima terza prova che si terrà nel 2025. Era l’unico Under 15 presente nell’Assoluto e, tra le vittime più rinomate del panorama ligure ricordiamo anche Nicola Castellano del TT Genova, Mauro Sanguinetti del TT Segesta Nova.

Matteo ha ha dimostrato una preparazione fisica e tecnica invidiabile che lo proietta nei prossimi appuntamenti pongistici di dicembre come il torneo nNazionale di Terni Under 15 e Under 17.

(Nella foto, da sinistra: Gabriele Ascione Coach del Villaggio Sport Chiavari, Emiliano Lagorio, Matteo Marani, Palomba Giacomo e Nicola Castellano)