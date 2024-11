Arti Marziani: altra ottima prestazione di Maruska Iamundo (Judo Club Ventimiglia) alla finale nazionale di Coppa Italia A1

Il PalaPellicone di Ostia Lido ha ospitato, domenica scorsa, la finale nazionale della Coppa Italia A1 (prima divisione) di Judo alla quale sono stati invitare a partecipare, suddivisi nelle varie categorie di peso, gli atleti e le atlete piazzati al top della ranking list nazionale. Per lo Judo Club Ventimiglia ha gareggiato l’atleta Maruska Iamundo impegnata nella dura categoria fino a 57kg, come sempre seguita in gara dalla Coach Antonella Iannucci.

Maruska è partita molto bene vincendo nettamente i primi due incontri contro avversarie forti e titolate, mostrando un bel judo tecnicamente molto valido e portando attacchi vari ed efficaci. Purtroppo, è arrivata inaspettatamente una sconfitta nell’incontro di semifinale quando le sorti della gara sembravano già vederla lanciata verso la finalissima. Così Maruska si è dovuta 'accontentare' di disputare la finale per la medaglia di bronzo: un incontro duro, spigoloso ed aperto a ogni risultato, dopo quattro minuti di intensa battaglia, arriva malauguratamente la sconfitta.

"Chiudiamo così la Coppa Italia ai piedi del podio - dicono dallo Judo Club frontaliero - ma con la consapevolezza del valore assoluto dell’atleta dello Judo Club Ventimiglia che, nonostante si divida tra lavoro ed allenamenti, riesce sempre ad arrivare nei primi posti delle classifiche nazionali, arrivando a giocarsi medaglie importanti. Un cuore grande e una volontà di ferro che ne fanno un esempio per i judoka più giovani".