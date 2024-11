Calcio, Coppa Liguria. Al Savona i primi tre punti del girone 3, Doci e Rignanese rimontano la Campese

SAVONA - CAMPESE 2-1 (53' Doci, 71' Rignanese - 34' Viotti)



50' FINISCE QUA! IL SAVONA BATTE 2-1 LA CAMPESE!

50' ultimo brivido per i biancoblu, Fois blocca sul tiro di Aiello

46' Romano si invola verso la porta, dalla zona mancina, il tempo utile per sistemarsi la palla sul destro permette alla difesa della Campese di recuperare

42' uscita alta col brivido per Massone, il portiere rimedia in due tempi

41' attenzione però a Criscuolo! Destro a giro dalla sua mattonella preferita, Fois sarebbe stato battuto, sfera a lato veramente per pochi centimetri

40' sibila di poco sopra la trasversale il destro dai 22 metri di Carro Gainza: un collo violentissimo, sarebbe stato un grande gol

39' Marchelli - Travo, ancora un cambio per la Campese

36' sgroppata di C. Fedri a sinistra, una bella combinazione per la Campese, conclusione tamponata in corner

35' ancora Criscuolo, sempre su punizione, Fois controlla con lo sguardo il pallone sfilare oltre palo alla sua sinistra

32' Romano per Doci, nuova linfa nell'attacco biancoblu

29' Meazzi lancia Criscuolo per l'ultimo quarto d'ora, il bomber dei genovesi sfiora subito la porta su punizione

26' IL SAVONA E' IN VANTAGGIO! RIGNANESE! TRAIETTORIA ALTA DISEGNATA DA MATA, DI TESTA IL CENTRAVANTI RIESCE A SUPERARE MASSONE

23' torna a farsi vedere in avanti la Campese, punizione dal lato corto di Aiello, la barriera devia in corner

20' Nel Savona dentro Briano e Damonte per Incorvaia e Cherkez

18' Deri per L. Ardinghi, nuova sostituzione per la Campese

16' Piccardo per Viotti, secondo cambio Campese

15' Entra Rignanese per Berruti e l'attaccante di Cola tenta subito il lob vincente, la traiettoria si ferma però nella parte alta della rete oltre la traversa

14' Meazzi per Nania nella Campese

10' Savona a un passo dal vantaggio, bel cross di Incorvaia, Doci in spaccata si vede ribattere la conclusione praticamente sulla linea di porta

8' BATTUTA CENTRALE DI DOCI, IL SAVONA AGGUANTA IL PAREGGIO

7' RIGORE PER IL SAVONA, MUIA RILEVA UN TOCCO DI MANO SUL TIRO DA FUORI DI SIGNORI

3' punizione Savona, Carro Gainza calcia con il corpo all'indietro, inevitabile vedere la traiettoria del pallone impennarsi

2' subito un cambio nel Savona, Colombo per Gaggero

1' si riparte!

SECONDO TEMPO



46' termina il primo tempo all'Olmo - Ferro

45' ammonito Signori

42' balla la difesa del Savona sui piazzati della Campese, C. Fedri per centimetri non insacca il raddoppio

37' cross di Mata, il pallone incoccia sulla traversa biancoverde

34' LA CAMPESE E' IN VANTAGGIO! E' VIOTTI A TROVARE IL TEMPO E LO SPAZIO GIUSTO PER INFILARE LA PORTA BIANCOBLU!

32' Prima parata di Fois sul tentativo di L. Ardinghi

29' sviluppo simile, questa volta è Signori ad aprire sulla corsia destra, traversone deviato in corner

22' Doci apre per Fancellu, cross verso l'attaccante fuori misura

15' confermato il 3-4-3 per il Savona, in attacco Doci e Cherkez sono a supporto di Berruti

10' poco da segnalare nei primi 10 minuti, Savona in pressione in ogni zona del campo

2' subito un'azione personale di Signori, il suo mancino sfiora il montante alla destra di Massone

1' si parte!

PRIMO TEMPO



SAVONA: Fois, Fancellu, Incorvaia, Apicella, Mata, Gaggero, Doci, Carro Gainza, Berruti, Signori, Cherkez.

A disposizione: Bova, Colombo, Garbini, Damonte, Salis, Briano, Romano, Più, Rignanese.

Allenatore: Cola



CAMPESE: Massone, Arlia, C. Fedri, Morelli, L. Ardinghi, Oliveri, Viotti, Marchelli, G. Ardinghi, Aiello, Nania.

A disposizione: Calizzano, Piccardo, Meazzi, Criscuolo, S. Fedri, Travo, Deri.

Allenatore: Meazzi



ARBITRO: Muia di Genova