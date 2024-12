Calcio. Vado, un'ora di dominio vale il 3-1 all'Asti, Alfiero e Pisanu regalano la quarta vittoria di fila ai rossoblu

VADO - ASTI 3-1 (26' Alfiero, 40' Pisanu, 56' Alfiero - 70' Ghiardelli)

FINISCE QUI! Quarta vittoria di fila per il Vado, che supera 3-1 l'Asti restando a -7 dal Bra capolista. Doppietta di Alfiero ed eurogol di Pisanu, ai piemontesi non bastano un'ultima mezz'ora in costante proiezione offensiva e la rete di Ghiardelli per portare via punti dal "Chittolina"

91' diagonale ancora di Gonella, bravo Bellocci a distendersi e a parare in due tempi

90' destro di Gonella abbondantemente alto, quattro i minuti di recupero

89' punizione dal vertice a favore dei Galletti, sul pallone Favale e Gonella

86' prosegue la girandola di cambi con Gagliardi che rileva Capra. Si prepara anche Casazza

84' rossoblu in affanno e troppo rintanati in area di rigore, l'Asti prepara l'ultimo forcing

82' Sesia inserisce il classe '07 Vanegas, fuori Manasiev

80' tenta fortuna Vita, sinistro fuori misura che si perde a lato. Esce intanto Lora, al suo posto Ndianefo

78' nell'Asti c'è spazio per Gonella al posto di uno spento Kean

77' primi cambio per Cottafava, dentro Venneri al posto di Pisanu

75' si rivede in avanti la squadra di Cottafava, Capra tra le linee apre per Alfiero il cui cross viene respinto di tacco da Ciancio, arriva poi in corsa Abonckelet che trova la schiena di un difensore biancorosso

72' Pisanu rimedia un inevitabile giallo per frenare la ripartenza di Favale, ha un po' spento la luce il Vado dopo la terza rete segnata

70' GHIARDELLI! L'Asti segna la rete del 3-1, bravo l'esterno biancorosso ad anticipare Monteverde e a battere col mancino l'incolpevole Bellocci

68' sta spingendo di più la squadra piemontese in questa fase, il Vado pensa soprattutto a difendere il triplo vantaggio gestendo punteggio ed energie

64' Bellocci allontana con i pugni il tiro cross di Ghiardelli, rimedia poi un giallo forse evitabile bomber Alfiero

62' soluzione dalla distanza di Camatta, pallone deviato in angolo da Montesano

61' dentro anche Ghiardelli per Ferrari, l'Asti cerca un episodio per provare a riaprire la gara

57' Sesia inserisce Gazoul per Mayr

56' IL TERZO GOL DEL VADO! Alfiero da posizione defilata beffa sul primo palo Brustolin, partita in ghiaccio per i rossoblu!

54' punizione dal limite di Manasiev, Bellocci si accartoccia e blocca con sicurezza

52' occasione importante per l'Asti: cross di Ferrari per il taglio di Favale che, a tu per tu con Bellocci, calcia alto col piattone

51' Alfiero ritarda la conclusione appoggiando poi a Monteverde, cross morbido in mezzo dove Brustolin interviene in presa alta

46' si ricomincia!

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Vado avanti di due gol sull'Asti, decidono le reti di Alfiero e Pisanu

44' disimpegno rischioso del Vado che costringe Bellocci ad intervenire in anticipo su Kean, non deve calare il livello d'attenzione la squadra di Cottafava

40' PISANU! CHE GOL! IL 2-0 DEL VADO! Destro da più di trenta metri del centrocampista sardo che si infila dritto sotto l'incrocio dei pali, applausi del "Chittolina" per il giocatore ex Albenga

38' controllo e sinistro in corsa di Monteverde, che porta a casa un altro tiro dalla bandierina. Sta legittimando il vantaggio il Vado, in pieno controllo della gara

31' Vita raccoglie il pallone vicino alla bandierina e crossa in mezzo dove Capra sbuccia solamente di testa, prova a sfruttare il buon momento la formazione di casa

29' guizzo di Favale dalla destra, conclusione deviata che Bellocci controlla senza problemi

28' una rete pesante per la squadra di Cottafava, brava a scardinare centralmente la difesa biancorossa fin qui molto granitica

26' ALFIERO! IL VADO E' IN VANTAGGIO! Verticalizzazione di Cottarelli a pescare in profondità l'attaccante ex Fossano, controllo e sinistro a giro in buca d'angolo che fulmina Brustolin. Grande gol del numero nove rossoblu, 1-0 al "Chittolina"

25' liscio di Cottarelli che spiana la strada a Ferrari, pallone in verticale per Kean che viene anticipato dall'uscita sicura in presa bassa di Bellocci

21' Ferrara si accentra e prova il destro dal limite, ribatte la difesa di casa. L'azione prosegue e Manasiev di prima spreca una buona chance calciando alle stelle da buona posizione

20' Asti molto coperto, il Vado fatica a trovare spazi tra le maglie piemontesi

15' prima Pisanu, poi Montesano, doppia conclusione senza pretese che non crea problemi a Brustolin

13' grande intervento di Camatta a frenare la corsa di Abonckelet, prova ad alzare il ritmo il Vado dopo un avvio sostanzialmente equilibrato

6' piemontesi con il 4-3-3, Kean al centro dell'attacco con Favale e Ferrara ai suoi lati. Cottafava conferma invece Vita e Alfiero in avanti, novità Lora nel ruolo di mezz'ala sinistra al posto dello squalificato Bussaglia

4' punizione di Monteverde calciata bassa sul primo palo, Capra tenta la deviazione senza però inquadrare la porta

3' soffia vento forte sul terreno del "Chittolina", fattore da tenere in considerazione nell'arco dei novanta minuti

1' si parte! Completo rossoblu per il Vado, Asti con i tradizionali colori biancorossi

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Bellocci; Prisco, Cottarelli, Montesano, Monteverde; Abonckelet, Lora, Pisanu; Capra; Vita, Alfiero. A disposizione : Sattanino, Gagliardi, Mameli, Michelucci, Ndianefo, Casazza, Venneri, Mele, Corsa . Allenatore : Cottafava

ASTI: Brustolin, Manasiev, Toma, Favale, Kean, Ciancio, Ferrari, Ricci, Mayr, Camatta, West. A disposizione : Dosio, Bresciani, Chianese, Gazoul, Ghiardelli, Vanegas, Gonella, Rabuffi. Allenatore : Sesia

Arbitro: Buzzone di Enna

Assistenti: Liuzza di Milano - Riganò di Chiari