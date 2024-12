Calcio, Serie D. Obiettivo vittoria per il Vado contro l'Asti di Sesia, derby da incubo per Cairese e Albenga

La vittoria del Bra a Ligorna ha permesso ai giallorossi di continuare a mantenere inalterato il proprio vantaggio rispetto alle inseguitrici, ecco perchè il Vado non può permettersi di rallentare il ritmo in campionato, anche di fronte a un avversario ben quotato come l'Asti.

La squadra di Sesia, dopo un avvio non semplice, ha trovato una buona quadratura, soprattutto nel reparto arretrato. Ecco perchè per la squadra di Cottafava sarà importante cercare di sbloccare il risultato il prima possibile, ma senza lasciare spazio ai frombolieri a disposizione dei galletti.

In coda sfida da prendere con le molle per Cairese e Albenga. I valbormidesi hanno sicuramente più da perdere rispetto agli ingauni: nonostante le difficoltà delle ultime settimane la squadra di Nappi resta sicuramente favorita, seppur stia attraversando a livello psicologico un periodo tutt'altro che semplice (senza dimenticare il caso Silvestri - Sassari). Tra le fila dell'Albenga potrebbero emergere ulteriori novità in organico, le ennesime per una squadra fragile sotto ogni punto di vista.