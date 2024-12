Arti Marziali: ottimi risultati nel fine settimana per gli atleti della DKD ai campionati regionali di Quiliano

Gli atleti della DKD fanno incetta di medaglie ai Regionali FIJLKAM di Quiliano. Ottimi i numeri della competizione, che ha visto la partecipazione di ben 310 atleti e 17 ASD provenienti da tutto il territorio ligure; ultima competizione del 2024 in campo regionale, che tira la volata per la Youth League di Jesolo (VE), tappa italiana della coppa del mondo giovanile della WKF (World Karate Federation).

I ragazzi della DKD, sono duramente al lavoro da mesi affrontando diverse gare ed allenamenti anche fuori regione, in questo ultimo periodo hanno sostenuto un ritmo incalzante di gare ed allenamenti intensi, senza intaccare il rendimento scolastico (filosofia accademica della DKD); la domenica appena trascorsa ha regalato sorrisi ed emozioni a questi giovani sportivi pieni di energia.

Questi i risultati e le pagelle del “dream team” dianese nella specialità del combattimento:

Clelia Nistor Rava, medaglia di bronzo, 7,5, una garanzia per la squadra, sempre sul podio e sempre pronta;

Andrea Bytychi, medaglia di bronzo, 7, sicuramente una categoria tosta, ma è in crescita costante;

Alice Scarsi, medaglia di bronzo, 8, un metallo che non corrisponde alla prestazione, peccato;

Filip Nushi, medaglia di bronzo, 8, agguerrito e senza paura, nella nuova categoria, il gregario silenzioso della DKD;

Valeria Carli, medaglia d’argento, 8, finalmente tira fuori la testa in una gara di livello;

Giorgia Di Latte, medaglia d’argento, 8, qualche sbavatura in finale, ma sempre una garanzia;

Anna Bertone, medaglia d’argento, 8, in netta ripresa, lucida e sempre sul pezzo;

Dionis Nushi, medaglia d’oro, 9, centra l’obiettivo che cercava da settimane, un vero cecchino;

Leonardo Hojida, medaglia d’oro, 9, periodo di grazia, secondo oro in sole due settimane;

Gaia Di Latte, medaglia d’oro, 9, gara difficile sotto molti punti di vista ma grande prova di crescita.

Ora avanti tutta e testa bassa per le due Under 14, Alice Scarsi e Gaia Di Latte in partenza per la coppa del mondo giovanile, sui tatami di Jesolo dal 6/7 e 8 dicembre.